“이재명, 정원오처럼”…정달성 구의원, 광주 북구청장 출마 선언
교사·마을활동가·구의원 이어 새 도전
더불어민주당 정청래 대표 특보인 정달성 광주 북구의원이 올해 광주 북구청장 선거 출마를 선언했다.
정 의원은 5일 오후 광주 북구청 앞에서 열린 출마 선언 기자회견에서 “북구는 인구감소와 초고령화, 기후재난, 기술혁신이라는 대전환의 시대 한가운데 서 있다”며 “기존의 방식으로는 이 위기를 넘을 수 없고, 지금 북구에는 판을 바꾸는 과감한 혁신이 필요하다”고 밝혔다.
그는 “단순한 세대교체가 아니라 정치와 행정의 방식 자체를 바꾸는 혁신이 필요하다”며, 이재명 대통령의 성남시장 시절 행정 혁신과 정원오 성동구청장의 주민 참여 행정을 사례로 들었다. 정 의원은 “혁신은 빠르게 바꾸는 것이 아니라 끝까지 책임지는 태도”라고 강조했다.
정 의원은 특히 자기 삶을 ‘혁신의 과정’으로 설명했다. 사범대 졸업 후 안정된 교사의 길을 포기하고 북구에 정착해 10년 넘게 마을활동가이자 시민운동가로 활동하며 자원순환 정책 개발, 기후위기 대응을 위한 생활 속 실천 모델을 만들어 왔다는 설명이다.
또한 세월호 참사 진상규명을 요구하며 1425일간 길 위에 섰던 경험을 언급하며 “거리의 외침을 제도로 바꾸기 위해 지방의회에 진출했고, 현장의 목소리를 조례와 정책으로 구현해 왔다”고 강조했다.
정 의원은 “과거의 관행 답습이 아닌 혁신의 미래로 나아갈 것”이라며 “주민과 함께하는 참여형 구청장, 늘 일상에서 답을 찾는 현장형 구청장, 새로운 북구를 만드는 성장형 구청장이 되겠다”고 밝혔다.
끝으로 그는 “광주 정신과 민주당의 정체성을 가장 잘 실현하는 북구를 만들고, 이곳 북구에서 민주당 지방정부의 성공 모델을 만들어 ‘국민이 주인인 나라’를 뒷받침하는 든든한 초석이 되겠다”고 강조했다.
1980년생인 정 의원은 전남대 총학생회 부총학생회장, 생활정치발전소 소장, 북구마을네트워크 운영위원장, 북구 평화의소녀상 건립추진위원장, 21대 대선 민주당 이재명 후보 선거대책위원회 골목골목선거대책위원회 부위원장 등을 역임했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
