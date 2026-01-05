“이재명, 정원오처럼”…정달성 구의원, 광주 북구청장 출마 선언

교사·마을활동가·구의원 이어 새 도전

정달성 광주 북구의원이 5일 오후 광주 북구청 평화의 소녀상 앞에서 기자회견을 열고 북구청장 선거 출마를 선언하고 있다. 정달성 북구의원 측 제공

정 의원은 “과거의 관행 답습이 아닌 혁신의 미래로 나아갈 것”이라며 “주민과 함께하는 참여형 구청장, 늘 일상에서 답을 찾는 현장형 구청장, 새로운 북구를 만드는 성장형 구청장이 되겠다”고 밝혔다.