이강덕 포항시장, 경북지사 출마 결심
이강덕 경북 포항시장이 오는 6월 전국동시지방선거에서 경북도지사에 출마할 뜻을 밝혔다.
이 시장은 5일 포항시청 브리핑룸에서 열린 기자간담회에서 “앞서 포항상공회의소 신년 인사회에서 언급했듯이 경북도지사 선거 출마를 결심했다”고 말했다.
그는 “리더는 이익이 되더라도 물러날 수 있어야 하고, 이익이 되지 않더라도 나서야 할 때는 과감히 앞장서야 한다”며 출마 의지를 드러냈다.
다만 구체적인 출마 시점과 관련해서는 “추후 공식적인 출마 회견을 가질 예정”이라며 “포항 시정 공백을 최소화할 수 있는 시점 등을 종합적으로 고려해 최종 결정을 내릴 것”이라고 설명했다.
이 시장은 또 “최근 AI(쳇GPT)에 출마 선언 시기를 물어보니 2월 말에서 3월 초가 적정하다는 답변을 받았다”며 간접적으로 시장 퇴임과 출마 시기를 내비쳤다.
현재 3선 포항시장으로 재임 중인 이 시장이 경북도지사 출마 의사를 피력하면서, 차기 경북도지사 선거 구도가 한층 뜨거워질 전망이다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
