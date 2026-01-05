파주시, 단수사고 보상 논의 본격화…수자원공사와 실무협의
경기 파주시가 지난해 11월 발생한 광역상수도 단수사고와 관련해 시민 피해 보상 논의를 본격화하며 한국수자원공사와의 실무 협의에 착수했다.
파주시는 지난달 30일 윤후덕·박정 국회의원과 윤석대 한국수자원공사 사장, 시 관계자 등이 참석한 가운데 국회 의원회관에서 긴급 면담을 갖고 단수사고 보상 추진 상황을 점검하며 조속한 피해 보상 방안 마련을 요청했다고 5일 밝혔다.
이 자리는 파주시와 지역 국회의원이 피해 시민을 대신해 보상 논의를 촉구하기 위해 마련됐다. 면담에서 윤후덕·박정 의원은 설 연휴 이전 보상이 이뤄질 수 있도록 협의를 서둘러 달라고 요청했고, 파주시는 실무협의회를 즉각 구성해 보상 범위와 절차를 구체화할 것을 제안했다. 이에 따라 다음 날인 31일 파주시와 한국수자원공사 간 첫 실무협의가 열리며 보상 추진 방향과 세부 사항에 대한 논의가 시작됐다.
파주시는 시민 불편의 장기화를 막기 위해 법률 검토와 병행해 피해 접수 체계를 사전에 마련하고, 생수 구입비를 우선 보상한 뒤 영업손실 등 추가 피해에 대해서는 단계적으로 보상을 추진할 것을 요구했다. 이에 대해 한국수자원공사는 긴급 비용 보상에 대한 법적 정합성을 검토 중이라며, 보상 자체에는 적극 협의하되 지급 시기와 방식은 추가 논의가 필요하다는 입장을 밝혔다.
양측은 오는 1월 7일 ‘광역상수도 단수사고 보상협의체’ 2차 회의를 열어 협의를 이어갈 예정이다. 이 회의에는 파주시와 한국수자원공사뿐 아니라 시민대표도 참여해 생수 구입비 우선 정산, 보상 대상과 범위, 접수 및 심사 절차 등을 구체적으로 논의할 계획이다.
박준태 시 환경국장은 “국회 면담과 실무협의를 연계하면서 보상 논의가 실질적인 단계로 진전되고 있다”며 “시민 피해 회복을 최우선으로 합리적이고 신속한 보상 방안을 마련하겠다”고 말했다. 파주시는 향후 협의 결과와 보상 일정 등을 투명하게 공개하며 시민과 지속적으로 소통할 방침이다.
