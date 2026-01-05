산책로·어린이공원·광장까지…구리시 공원 정비 성과
경기 구리시가 도시공원 정비 사업을 지속 추진하며 산책·놀이·여가 공간 전반의 환경을 개선해 시민 이용 만족도를 높이고 있다.
구리시는 2025년 하반기 동안 섬말공원 산책 경관 개선을 비롯해 주공 6단지와 주공 4-1단지 어린이공원 전면 개편, 구리광장 인조 잔디 교체 등 주요 도시공원 정비 사업을 최근 완료했다고 5일 밝혔다.
갈매동 섬말공원에서는 산책 환경 개선을 통해 공원 접근성과 경관을 동시에 향상시켰다. 갈매 멀티스포츠센터 후문에 새로운 진출입로를 개설해 갈매천과의 연결성을 높였고, 공원 진입부에는 조형 의자를 설치해 가로경관을 개선했다. 갈매천 주변에는 왕벚나무를 식재해 시민들이 사계절 산책을 즐길 수 있는 쾌적한 공간을 조성했다.
주공 6단지와 주공 4-1단지 어린이공원은 놀이시설을 전면 개편했다. 기존 놀이대를 교체하고 어린이들의 선호를 반영한 다양한 놀이시설을 새롭게 설치했으며, 친환경 바닥 포장을 적용해 안전성과 이용 편의성을 높였다.
구리광장에는 인조 잔디 2069㎡를 전면 교체하고 농구장 바닥 포장을 새로 정비해 시민들이 여가와 체육 활동을 보다 쾌적하게 즐길 수 있도록 공간을 개선했다. 시는 이번 정비 사업을 통해 생활권 공원의 기능과 품질을 전반적으로 향상시켰으며, 앞으로도 노후 공원을 중심으로 단계적인 환경 개선을 이어갈 계획이다.
시 관계자는 “2026년에도 지속적인 공원 정비를 통해 시민들이 편안하고 행복하게 이용할 수 있는 도시공원 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.
