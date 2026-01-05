미니쉬테크놀로지, KPGA 옥태훈·KLPGA 안소현 후원

강정호 미니쉬테크놀로지 대표(가운데)와 안소현(왼쪽), 옥태훈(오른쪽) 선수가 공식 후원 계약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다.

옥태훈 프로는 지난해 KPGA 투어에서 3승을 거두며 상금왕에 올랐고, 안소현 프로는 KLPGA 투어에서 활약하고 있다.