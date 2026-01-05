LG전자 베스트샵 풍무점, 리뉴얼 3주년 기념 할인 이벤트
경기 김포시 풍무동 소재 프리미엄 가전 전문 매장 LG전자 베스트샵 풍무점이 리뉴얼 3주년을 맞아 2026년 1월 한 달간 ‘GRAND SALE’ 행사를 진행한다. 이번 행사는 새 단장 이후 3주년을 기념해 마련된 감사 이벤트로, 지역 고객들에게 실질적인 구매 혜택을 제공하는 데 초점을 맞췄다.
풍무동 트레이더스 인근에 위치한 LG전자 베스트샵 풍무점은 뛰어난 접근성과 넓은 매장 규모를 갖춘 지역 대표 가전 전문 매장이다. 김포·검단·고촌 등 인근 지역 입주민들이 트레이더스 방문 후 함께 방문하기 좋은 동선에 자리해 있으며, 다양한 LG 가전을 한 공간에서 여유롭게 비교·체험할 수 있는 것이 특징이다.
생활권 중심에 위치한 입지 덕분에 가족 단위 고객과 혼수·이사 가전 수요층의 방문도 꾸준히 이어지고 있다. 냉장고, 세탁기, 건조기, TV 등 필수 대형가전은 물론 웨딩·이사 가전 상담까지 한 자리에서 가능해 합리적인 비교·체험이 가능하다.
행사 기간 동안 풍무점에서는 구매 금액대별 사은품 증정과 멤버십 포인트 추가 적립 혜택을 운영한다. 300만 원 이상 구매 시 멤버십 포인트가 지급되며, 구매 금액에 따라 최대 120만 포인트까지 제공돼 체감 할인 효과를 높였다.
웨딩·이사 고객을 위한 맞춤 혜택도 마련됐다. 전문 매니저의 1대1 상담을 통해 라이프스타일과 예산에 맞춘 가전 패키지 제안이 가능하며, 매장 상담 예약 서비스를 활용하면 원하는 시간대에 편리한 상담을 받을 수 있다.
이와 함께 대형가전을 구독 형태로 이용할 수 있는 LG전자 구독 서비스 상담도 진행된다. 초기 비용 부담을 줄이면서 계약 기간 내 무상 A/S와 정기 케어 서비스를 제공받을 수 있어 실속 있는 선택지로 주목받고 있다. LG전자 베스트샵 풍무점은 애플(Apple) 공인 리셀러 매장으로, iPhone, iPad, Apple Watch 등 애플 제품의 통신사 연계 혜택과 자급제 구매 상담을 제공한다. 가전과 IT 제품을 동시에 비교·구매할 수 있어 방문 고객의 편의성을 높였다.
매장 관계자는 “리뉴얼 3주년을 맞아 지역 고객분들께 감사의 마음을 전하고자 이번 GRAND SALE을 준비했다”며 “가전 교체나 웨딩·이사 가전을 고민 중인 고객이라면 부담 없이 방문해 전문 상담과 풍성한 혜택을 누리시길 바란다”고 전했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
