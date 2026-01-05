의정부시, 취약계층 실내공기질 개선…‘맑은 숨터’ 466곳 지원
경기 의정부시는 어린이와 노인 등 건강 취약계층이 이용하는 다중이용시설의 실내공기질을 개선하기 위해 추진한 ‘2025년도 맑은 숨터 조성 및 돌봄사업’을 완료했다고 5일 밝혔다.
이번 사업은 법적 관리 기준에 미치지 않는 소규모 다중이용시설을 중심으로 실내공기질을 측정하고, 시설 여건에 맞는 개선과 사후 관리까지 연계한 것이 특징이다. 시는 실내공기질 측정 및 컨설팅 435곳, 맑은 숨터 조성 5곳, 맑은 숨터 유지·관리 26곳 총 466개 시설을 지원했다.
실내공기질 측정 및 컨설팅에서는 미세먼지와 초미세먼지, 일산화탄소, 이산화탄소, 총부유세균, 곰팡이 등 6개 항목을 측정해 오염 원인을 분석했다. 측정 결과를 바탕으로 시설별 관리수칙을 배부하고 환기·청소 방법 등 맞춤형 관리 방안을 제시하는 현장 중심의 컨설팅을 진행했다.
또한 전년도 측정 결과를 토대로 누수 벽면 방수, 친환경 벽지와 장판 시공 등 근본적인 실내 환경 개선을 추진한 결과, 개선 전후 공기질 측정값이 항목 평균 44% 감소하는 성과를 거둔 것으로 나타났다.
이와 함께 기존 ‘맑은 숨터’ 시설 가운데 유지·관리가 필요한 곳을 선정해 공기청정기 필터 교체와 장비 내부 청소를 지원하는 돌봄 사업을 병행하며 개선 효과의 지속성을 높였다.
이종범 시 환경정책과장은 “취약계층 이용시설에 대한 체계적인 관리와 맞춤형 개선으로 안전하고 건강한 실내 환경을 조성했다”며 “앞으로도 시민이 안심하고 이용할 수 있는 쾌적한 실내 환경을 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
