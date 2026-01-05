시사 전체기사

영등포구, 특교금 등 220억원 확보…숙원 사업에 집행

입력:2026-01-05 15:24
공유하기
글자 크기 조정
영등포구 제공

서울 영등포구는 행정안전부 특별교부세와 서울시 특별조정교부금 220억원을 확보했다고 5일 밝혔다. 해당 예산은 도림천 횡단 교량 설치, 신길근린공원 노후시설 정비 등 구민 숙원 사업 해결에 집행된다.

특별교부세와 특별조정교부금은 지방자치단체의 재정 부담을 완화하고 지역 현안 사업을 돕기 위한 재원이다. 행안부와 서울시가 지자체에 지원한다.

영등포구는 행안부 및 서울시와 협의를 이어간 결과 총 53개 사업에서 220억원을 확보했다. 2024년도와 비교해 사업 수는 7개 증가했고 확보 금액은 12억원 늘었다.

특별교부세는 72억원을 확보했다. 주요 사업은 도림천 횡단 교량 설치(10억원), 윤중초·윤중중 주변 통학로 개선(10억원), 양평누리체육공원 파크골프장 확장 및 보행로 개선(11억원), 영등포 제3스포츠센터 차량 진출입로 개설 공사(6억원) 등이다.

특별조정교부금은 148억원이다. 신길근린공원 노후시설 정비(10억원), 영등포 지역자활센터 이전 및 리모델링 공사(15억원), 대림3동 공공복합청사 건립(15억원), 관내 노후 보도 및 도로 개선 7개 사업(39억원) 등에 투입된다.

최호권 영등포구청장은 “구민의 부담을 줄이면서도 실생활에서 체감할 수 있는 변화를 만들어가기 위해 지속해 노력하겠다”고 말했다.

김용헌 기자 yong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘마두로 체포룩’ 37만원 나이키…온라인 품절 사태
용산 철로에 만취 20대女 차량 빠져…승객 31명 대피
‘조희대 회동설’ 유튜브 조회 최소 1000만…범인은 ‘국회’
국힘 “이혜훈, 10년간 재산 100억↑…탈탈 털리기 전 사퇴”
[단독] 김경, 안규백도 고액 후원…‘65억 재산 시의원’ 그는 누구인가
‘국민 배우’ 안성기, 혈액암 투병 끝 별세… 입원 6일 만
‘영포티’ 비아냥에 “나이키 못 신겠다”더니…패션 VIP는 영포티?
초등생 한 달 학원비는 ‘44만원’…10년 전보다 거의 2배 늘어
국민일보 신문구독