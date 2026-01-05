영등포구, 특교금 등 220억원 확보…숙원 사업에 집행
서울 영등포구는 행정안전부 특별교부세와 서울시 특별조정교부금 220억원을 확보했다고 5일 밝혔다. 해당 예산은 도림천 횡단 교량 설치, 신길근린공원 노후시설 정비 등 구민 숙원 사업 해결에 집행된다.
특별교부세와 특별조정교부금은 지방자치단체의 재정 부담을 완화하고 지역 현안 사업을 돕기 위한 재원이다. 행안부와 서울시가 지자체에 지원한다.
영등포구는 행안부 및 서울시와 협의를 이어간 결과 총 53개 사업에서 220억원을 확보했다. 2024년도와 비교해 사업 수는 7개 증가했고 확보 금액은 12억원 늘었다.
특별교부세는 72억원을 확보했다. 주요 사업은 도림천 횡단 교량 설치(10억원), 윤중초·윤중중 주변 통학로 개선(10억원), 양평누리체육공원 파크골프장 확장 및 보행로 개선(11억원), 영등포 제3스포츠센터 차량 진출입로 개설 공사(6억원) 등이다.
특별조정교부금은 148억원이다. 신길근린공원 노후시설 정비(10억원), 영등포 지역자활센터 이전 및 리모델링 공사(15억원), 대림3동 공공복합청사 건립(15억원), 관내 노후 보도 및 도로 개선 7개 사업(39억원) 등에 투입된다.
최호권 영등포구청장은 “구민의 부담을 줄이면서도 실생활에서 체감할 수 있는 변화를 만들어가기 위해 지속해 노력하겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
