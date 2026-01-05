최은석 의원 대구시장 출마 선언…대구시장 출마 러시
국민의힘 최은석(대구 동구군위갑) 의원이 5일 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 대구시장 선거 출마를 공식화했다.
최 의원은 “대구시장 선거는 단순한 관리 책임자를 뽑는 자리가 아니라 대구라는 경제공동체의 대표를 선임하는 일”이라며 “틀에 박힌 정치나 행정의 리더십으로는 망해가는 회사를 한발도 앞으로 나아가게 할 수 없다”고 주장했다.
CJ제일제당 사장 출신인 최 의원은 “글로벌 기업의 최전선에서 일했던 ‘경영 DNA’를 대구시정에 과감히 접목해 무너진 대구 경제를 다시 세우겠다”며 “803(팔공산) 대구 마스터플랜을 통해 대구의 산업 구조와 기업 경쟁력을 완전히 혁신하겠다”고 밝혔다.
한편 최근 대구시장 출사표가 잇따르고 있다. 앞서 추경호(대구 달성군) 국회의원이 출마를 공식화했고 윤재옥(대구 달서을) 의원도 지난 2일 국민의힘 대구·경북 신년인사회에서 출마 의사를 내비췄다.
주호영 국회부의장과 유영하(대구 달서갑) 의원도 이달 중 출마 여부에 대한 입장을 밝힐 것으로 알려졌다. 민주당에서는 현재까지 대구시 경제부시장을 지낸 홍의락 전 의원이 대구시장 도전 의사를 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
