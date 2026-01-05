트럼프 ‘마두로 체포’ 여파?…금·은 가격 다시 강세
도널드 트럼프 미국 대통령이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 후 지정학적 긴장이 고조되면서 금·은 가격이 상승했다.
인베스팅닷컴에 따르면 5일 금 선물 가격은 오후 2시50분 기준 온스당 4419.45달러로 나타났다. 2.08% 상승한 것이다. 은 선물 가격은 5.76% 급등한 75.105달러에 거래됐다.
금과 은 가격은 지난해 사상 최고치를 기록한 뒤 연말 며칠간 조정을 받았다가 연간 기준으로는 큰 폭의 상승세를 유지했다. 특히 금 가격은 지난해 말 소폭 하락에도 불구하고 연간 기준으로 60% 이상 오르며 1979년 이후 최고의 연간 수익률을 기록했다. 지난해 12월 26일에는 온스당 4549.71달러로 사상 최고치를 찍었다.
기준금리 인하 기대, 각국 중앙은행의 대규모 금 매입, 글로벌 긴장 고조와 경제 불확실성에 대한 투자자들의 우려가 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.
아시아·태평양 증시는 베네수엘라 사태와 직접적인 관련이 없는 재료에 주목하며 전반적으로 상승했다. 일본 닛케이225지수는 올해 첫 거래일에 2.6% 올랐는데, 지난해 12월 제조업 활동이 안정됐다는 지표가 투자 심리를 지지했다. 한국과 중국의 주요 지수 역시 상승세를 보였다.
