[속보] 다카이치, 신년 회견서 “中과 대화에 열려 있어”
다카이치 사나에 일본 총리가 중국과의 관계를 두고 “일본과 중국 사이엔 여러 현안과 과제가 있기 때문에 의사소통이 중요하다. 중국과 여러 대화에 열려 있고 문을 닫지 않았다”고 5일 밝혔다.
다카이치 총리는 이날 혼슈 중부 미에현에서 개최한 신년 기자회견을 통해 “중국과는 전략적 호혜관계를 포괄적으로 추진해 건설적이고 안정적인 관계를 구축한다는 방침을 일관되게 유지하고 있다”면서 이렇게 말했다.
다카이치 총리는 이어 “이런 자세를 바탕으로 중국 측과 의사소통을 지속하면서 앞으로도 국익 관점에서 적절하게 대응할 것”이라고 부연했다.
중국 정부는 다카이치 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언에 크게 반발하며 발언 철회를 요구해왔다.
다카이치 총리는 중국과 소통이 중요하고 대화의 문이 열려 있다는 기존 입장을 거의 그대로 되풀이해 언급하는 데 그친 것이다.
다카이치 총리는 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 데 대해 “베네수엘라 민주주의 회복, 정세 안정화를 향한 외교 노력을 추진할 것”이라고 말했다.
