[단독] 쿠팡 블랙리스트 제보자 “채용 전반 쿠팡 본사 관여”
‘쿠팡 블랙리스트 의혹’ 제보자 김준호씨
“일용직이 상용직처럼 관리돼” 특검서 진술
쿠팡 퇴직금 미지급 의혹 사건을 조사하는 상설특검이 ‘쿠팡 블랙리스트 의혹’ 제보자 김준호씨 조사에서 “블랙리스트와 쿠팡풀필먼트서비스(쿠팡CFS) 채용 과정 전반에 쿠팡 본사가 관여했다”는 취지의 진술을 확보한 것으로 5일 파악됐다. 쿠팡 본사가 계열사인 쿠팡CFS에서 활용된 인사평가 자료 작성에 관여했고, 인사평가 자료는 ‘블랙리스트’였다는 게 김씨의 주장이다. 쿠팡 측은 인사평가는 회사의 고유한 인사권한이며 위법 소지가 없다는 입장이다.
5일 국민일보 취재를 종합하면 특검은 지난달 31일에 이어 지난 4일 김씨를 참고인 신분으로 재차 불러 조사하며 “쿠팡CFS는 쿠팡 본사와 교류하지 않는다고 주장하지만 실질적으로 교류가 많다”는 취지의 진술을 확보했다. 김씨는 “PNG리스트를 관리하는 사이트부터 시작해 채용 과정 전반에 대한 것을 쿠팡에서 관여하고 있다”고 주장했다고 한다.
2022년 11월부터 5개월간 쿠팡CFS 인사팀에서 근무한 김씨는 ‘PNG리스트’라고 불리는 블랙리스트의 존재를 언론에 알린 인물이다. PNG는 ‘Persona Non Grata’의 약자로 기피 인물을 뜻한다. 쿠팡CFS는 일용직 채용 과정에 이 명단을 활용했던 것으로 알려졌다.
특검은 이날 조사에서 PNG리스트에 대해 집중적으로 물었다고 한다. 김씨는 “PNG리스트는 LMS(인사노무관리시스템)에서 볼 수 있는데, LMS 사이트 자체가 쿠팡의 사이트”라고 진술한 것으로 파악됐다. 쿠팡의 내부 전산망에서 계열사인 쿠팡CFS가 활용하는 PNG리스트가 관리됐다는 것이다. 김씨는 또 “일용직을 지원할 때 사용하는 애플리케이션 ‘쿠펀치’ 역시 쿠팡에서 만든다”고 진술했다고 한다.
특검은 김씨에게 쿠팡의 일용직 노동자들이 상용직 근로자차럼 관리된 정황이 있는지도 물은 것으로 전해졌다. 일용직 근로자들에게 상용직 근로자 성격이 인정되는지 여부는 특검 수사의 핵심 쟁점으로 꼽힌다. 이들이 상용직 근로자 성격을 인정받을 경우 근로자퇴직급여보장법(퇴직급여법)상 퇴직급 지급 대상이 될 수 있기 때문이다.
김씨는 쿠팡의 일용직 근로자들이 사실상 상용직 근로자로 관리됐다고 주장했다고 한다. 김씨는 그 이유로 PNG리스트에 등록된 근로자 대부분이 일용직 근로자였다는 점을 들었다. 상용직이 아닌 하루만 일하는 일용직 근로자라면 굳이 블랙리스트를 만들어 따로 관리할 필요가 없지 않겠냐는 게 김씨 측 주장이다. 김씨는 또 쿠팡 측이 모든 일용직 근로자에게 매일 안전교육을 하는 것이 아닌 2~3개월간 근무 이력이 없는 근로자에게만 교육을 한 점, 일용직 근로자들에게도 주 52시간제를 도입한 점 등을 근거로 들은 것으로 전해졌다.
앞서 쿠팡 측은 PNG 리스트 관련 의혹에 대해 ‘위법 소지가 없다’는 입장을 밝힌 바 있다. 쿠팡은 2024년 2월 14일 입장문을 내고 “직원에 대한 인사평가는 회사의 고유권한이자 안전한 사업장 운영을 위한 당연한 책무”라며 “사법당국은 (인사평가 자료 작성이) 근로기준법상 문제가 없다는 판단을 여러 차례 내렸다”고 밝혔다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
