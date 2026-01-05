재산 임의 처분해 수십억원 ‘꿀꺽’…복지법인 9곳 적발
서울 사회복지법인 9곳 21명이 관할관청 허가 없이 법인 기본재산(토지·건축물 등)을 임의로 매도·임대해 최대 수십억원의 부당 이익을 취했다가 수사선상에 올랐다. 사회복지법인 기본재산은 공익 목적을 위해 법률로 보호되는 자산인데, 이를 임의로 처분한 게 문제가 된 것이다.
서울시 민생사법경찰국은 2024년 1월부터 약 24개월 동안 시민 제보와 탐문을 바탕으로 사회복지법인 311곳의 기본재산 3000여개의 등기사항 전부증명서를 전수 조사했다. 이후 사회복지법인 40곳의 기본재산 110여개를 위법 의심 대상으로 선정한 뒤 탐문과 현장 조사를 벌였다. 이 가운데 위법 행위가 확인된 곳을 적발해 수사 중이다.
주요 위법 사례를 살펴보면 A법인은 수익용 기본재산을 관할관청 사전처분 허가 없이 제3자에게 수십년간 임대해 부당 이익 수십억원을 취했다. B법인은 허가 없이 통신 3사에 건물 옥상을 중계기 설치 장소로 제공하는 임대차 계약을 체결하면서 10여년간 약 7억원의 임대 수익을 올렸다. C법인은 기본재산으로 묶여 있는 현금 2억원을 임의로 두 차례 인출해 사용했다.
서울시 민생사법경찰국 관계자는 “이처럼 기본재산을 관할관청의 사전 허가 없이 처분하면 사회복지법 제23조 제3항에 따라 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다”고 설명했다. 그러면서 “앞으로 사회복지법인이 보조금을 목적 외로 사용한 사례까지 수사를 확대할 계획”이라고 덧붙였다.
변경옥 서울시 민생사법경찰국장은 5일 “일부 사회복지법인은 수십년간 관행적으로 법인의 기본재산을 관할관청 사전 허가 없이 처분해 온 것으로 확인됐다”며 “법인 운영이 공정하고 투명하게 이뤄지도록 위법 행위에 대한 수사를 강화하겠다”고 말했다.
