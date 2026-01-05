‘조희대 회동설’ 유튜브 조회 최소 1000만…범인은 ‘국회’

[#뒤틀린공론장 #유튜브정치]

열린공감TV 최초 제기한 ‘조희대 4인 회동설’

지난해 5월 서영교, 9월 부승찬 의원이 국회서 검증 없이 인용

“가짜뉴스 동업 생태계” 지적

이른바 '조희대 회동설'을 제기했던 서영교 의원과 조희대 대법원장. 연합뉴스

론장에서 힘을 얻지 못한 근거가 빈약한 음모론을 4달 뒤 국회가 재점화시킨 사실이 입증됐다.

“수사가 필요한 사안”이라며 입장을 미묘하게 바꾸기도 했다.

보수 진영도 성창경tv, 젊은시각 등 대형 채널이 AI조작설로 응수하며 이슈가 커졌다. 열린공감TV가 방송한 녹취파일 자체가 AI로 조작됐을 가능성이 있다는 주장인데, 열린공감TV측은 AI 조작이 없었다는 입장이다.

양 진영이 공방을 주고받으며 9월 17일부터