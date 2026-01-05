‘조희대 회동설’ 유튜브 조회 최소 1000만…범인은 ‘국회’
[#뒤틀린공론장 #유튜브정치]
열린공감TV 최초 제기한 ‘조희대 4인 회동설’
지난해 5월 서영교, 9월 부승찬 의원이 국회서 검증 없이 인용
“가짜뉴스 동업 생태계” 지적
‘유튜브 쇼츠’가 범람한 지난해, 국회는 유튜브발 음모론의 나팔수를 자처했다. 국회 상임위 회의장과 본회의장에서 일부 유튜브 매체가 제기한 음모론을 고스란히 재생하며 이슈를 키운 것이다. 한 매체가 방송한 유튜브 음모론은 국회의원들에 의해 공론장으로 옮겨졌고, 이는 다시 전체 유튜브로 확산되며 대형 이슈가 됐다.
조희대 대법원장의 이른바 ‘4인 회동설’이 대표적이다. 조 대법원장이 한덕수 전 국무총리, 정상명 전 검찰총장, 김충식(최은순씨의 집사로 알려진 인물)씨 등과 윤석열 전 대통령 선고 이후 점심 회동을 했고, 이 자리에서 조 대법원장이 ‘이재명 사건이 대법원에 올라오면 알아서 처리한다’는 취지의 발언을 했다는 주장이다. 이 주장은 조 대법원장에 대한 불신을 키우며 사법개혁을 요구하는 여론에 기름을 부었다.
하지만 특검은 12·3 비상계엄에 동조했다는 의혹을 받는 조희대 대법원장을 불기소 처분했다. 회동설에 대해서도 추가로 실체가 드러난 바 없다. 양 진영이 주고받은 허위사실 등 고소·고발 건에 대한 경찰 결론은 아직 나오지 않았지만, 더 이상 회동 사실을 의심하는 목소리는 찾아보기 힘들다.
국민일보는 5일 한 유튜브 방송에서 시작된 ‘조희대 회동설’이 어떤 과정을 거쳐 정치권의 메인 이슈가 됐는지 그 경로를 추적했다. AI 유튜브 분석 플랫폼 ‘블링’을 통해 수집한 ‘조희대 회동’을 제목이나 해시태그에서 언급한 유튜브 영상을 분석 대상으로 했다. 지난해 최소 555개 영상이 225개 채널에서 업로드됐고, 누적 조회수는 총 1014만회에 달했다.
지난해 5월 국회 법사위에서 서영교 의원의 질의 이후 관련 영상과 조회수가 일시적으로 늘었고, 지난해 9월 부승찬 의원의 대정부질문에서 재차 인용한 이후 관련 영상과 조회수가 폭발하는 양상이 구체적으로 드러났다. 공론장에서 힘을 얻지 못한 근거가 빈약한 음모론을 4달 뒤 국회가 재점화시킨 사실이 입증됐다. 국회가 음모론의 나팔수를 자처한 것이다.
서 의원은 지난해 5월 14일 국회 법사위에서 “윤석열 탄핵 이후 정상명, 한덕수, 김충식, 조희대 4인이 회동했다고 한다”며 관련 녹취파일을 재생했다. 해당 녹취파일은 제보자가 ‘전언’ 형태로 언급한 것인데, 이보다 나흘 전인 5월 10일 극단적인 친여 성향의 유튜브 매체 ‘열린공감TV’가 방송했던 내용이다. 4일간 조용했던 유튜브 여론은 서 의원의 발언이 있던 5월 ‘서영교가 튼 조희대 영상에 국회 발칵’ 등의 제목으로 2차 가공됐다. 하지만 17건의 영상(16개 채널)이 올라와 전체 조회수가 93만5328회에 그치며 이슈몰이에는 실패했다.
이후 관련 영상은 6월 1건, 7월 2건, 8월 1건이 올라오며 사실상 소멸 수준이었지만 국회는 재차 ‘조희대 회동설’에 심폐소생을 시도했다. 부승찬 의원이 9월 16일 대정부질문에서 같은 내용을 다시 언급하면서다. 국회에 출석한 김민석 국무총리도 “충격적이다. 진위가 밝혀지는 것이 바람직하다고 본다”며 힘을 보탰다. 당시는 민주당이 추진하는 사법개혁에 사법부가 반발하면서 신경전이 고조되던 시기다. 국정감사를 앞둔 시점이기도 했다.
해당 의혹을 최초 제기했던 열린공감TV는 다음 날인 17일 지난 5월 방송을 편집해 ‘조희대의 수상한 회동 단독제보’라는 제목으로 다시 올렸다. 이번에는 친여 성향의 대형 스피커들도 반응했다. 구독자 156만명 채널 스픽스도 ‘희대·한덕수 회동 자리에서 “다음 대통령은…” 충격 반전!’, “조희대·한덕수 회동 증거, 곧…” 등의 문구가 포함된 제목의 영상을 올리며 지원사격에 나섰다. 서 의원도 18일에 구독자 230만명의 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에 출연해 의혹 제기를 이어갔다. 구체적인 근거에 대해 “확실하지는 않다”고 시인했던 서 의원은 진영 내 강경 여론의 비판이 이어지자 “수사가 필요한 사안”이라며 입장을 미묘하게 바꾸기도 했다.
보수 진영도 성창경tv, 젊은시각 등 대형 채널이 AI조작설로 응수하며 이슈가 커졌다. 열린공감TV가 방송한 녹취파일 자체가 AI로 조작됐을 가능성이 있다는 주장인데, 열린공감TV측은 AI 조작이 없었다는 입장이다. 양 진영이 공방을 주고받으며 9월 17일부터 25일까지 올라온 영상은 최소 479건(207개 채널)에 달했다. 총 조회수는 899만1390회를 기록했다.
하지만 10월 들어서는 관련 영상 업로드가 급격히 줄어들며 사실상 소멸됐다. 기성 언론을 중심으로 ‘회동설’의 근거가 빈약하다는 지적이 이어졌고, 여당 지도부도 해당 의제를 언급하지 않는 방식으로 피해갔다. 당내에서 무분별한 의혹 제기를 경계할 필요가 있다는 자성론이 제기되기도 했다.
특히 국회에서 이 이슈를 처음 제기한 서 의원은 열린공감TV에 패널로 출연했던 최혁진 무소속 의원으로부터 방송 내용을 사전에 제보 형태로 전달받았다는 사실이 뒤늦게 알려지며 신빙성도 흔들렸다. 유튜브가 제기한 음모론을 제대로 된 검증도 없이 국회 공식석상에서 재생한 것이기 때문이다. 구체적인 제보가 있다고 강조했던 두 의원은 이후에도 추가적인 제보 내용을 공개하지 않았다.
한규섭 서울대 언론정보학과 교수는 “허위조작정보가 많은 유튜브 콘텐츠가 ‘이슈’를 노리는 국회의원을 통해 공론장에 무분별하게 진입하고 있다”며 “정치인과 유튜브가 서로 내용을 주고 받으며 이슈를 키우는 무책임한 ‘가짜뉴스 핑퐁 현상’이 심화되고 있다. 일종의 가짜뉴스 동업 생태계가 형성된 것”이라고 지적했다.
김판 기자 pan@kmib.co.kr
