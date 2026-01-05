길병원, 간호사 교대제 개선 시범사업 대체간호팀 출범식

가천대 길병원 대체간호팀 출범 워크숍. 병원 제공

제2차 간호사 교대제 개선 시범사업은 간호사의 근무환경 개선 및 신규간호사 이직률 감소, 숙련된 경력간호사 확보를 위해 보건복지부가 시행하는 사업이다. 길병원은 지난 2022년 시작된 1차 시범사업에 이어 2차 시범사업에도 참여한다.

1차 시범사업의 성공적 운영을 대외적으로도 인정받아 병원간호사회 로부터 대상을 수상하기도 했다.

대체간호팀 출범식에서는 대체간호사들과 참여병동 수간호사들이 3교대 근무개선, 체계적 교육시스템 정착, 1차 시범사업 대비 더 효율적인 성과 내기 등을 위해 결의를 다졌다.