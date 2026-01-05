강기정 “전남특별시도 좋다”…행정통합 신속 추진 강조
광주·전남 행정통합 골든타임 언급
“기회 왔을 때 좌고우면 하면 안 돼”
새해 광주·전남 행정통합에 드라이브를 걸고 있는 강기정 광주광역시장이 행정통합 신속 추진 필요성을 재차 강조하고 나섰다.
강 시장은 5일 오후 광주시청 출입기자단과의 새해 첫 간담회에서 “전남특별시가 돼도 좋다”며, 신속한 행정통합을 강조했다.
그는 “(광주·전남 통합지자체 명칭이) 전남특별시가 돼도 좋다고 생각한다”며 “기회가 왔을 때 좌고우면 하면 안 된다”고 말했다.
강 시장의 이같은 발언은 신속한 행정통합을 위해 다른 부수적인 조건은 크게 의미가 없다는 점을 강조하기 위한 것으로 해석됐다.
특히 강 시장은 시민 의견수렴 절차 등이 필요하지 않느냐는 질의에 대해 “통합추진기획단 내 홍보소통팀에서 시청 각 부서는 물론 시민사회 의견을 두루 수렴해 나갈 것”이라며 “의견수렴 등 절차가 걸림돌이 되지는 않을 것”이라고 말했다.
오는 9일로 예정된 이재명 대통령 초청 간담회에 대해선 “청와대에 구체적으로 무엇을 요청할 지 살펴보고 있다”고 설명했다.
또한 강 시장은 “광주·전남 행정통합 특별법을 국회에서 신속법안으로 처리해야 한다”면서 “민주당 시·도당이 주도해 특별법을 발의하고, 당론으로 채택해 빠르게 처리해야 한다”고 밝혔다.
아울러 “특별법이 통과되고 지방선거에서 통합단체장이 선출되면, 나머지 문제는 통합단체장이 주도해서 풀어나가면 된다”면서 “행정통합에 걸림돌은 없을 것으로 보인다”고 말했다.
강 시장은 앞서 지난 2일 김영록 전남도지사와 ‘광주·전남 대통합 추진 공동선언문’을 발표하고 올해 6월 지방선거에서 통합단체장을 선출한 뒤 7월 1일 통합특별자치단체를 출범하기로 합의했다.
