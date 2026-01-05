순천 ‘깡통 전세사기’ 일당 중형…주범 징역 10년 선고
아파트 218채 무자본 매입해
사회초년생 대상 보증금 95억원 가로챈 혐의
전남 순천에서 수십억원대 ‘깡통 전세사기’를 벌인 공인중개사 등 일당 5명에게 법원이 중형을 선고했다.
광주지법 순천지원 형사2단독(재판장 범선윤)은 사기 혐의로 기소된 공인중개사 A씨(41)와 인테리어업자 B씨(48)에게 각각 징역 10년을 선고했다고 5일 밝혔다.
같은 혐의로 부동산업자 C씨(62·여)에게는 징역 7년, 불구속 기소된 부동산업자 D씨(77)와 공인중개사 E씨(46)에게는 각각 징역 5년과 징역 3년을 선고했다.
이들은 2020년 8월부터 2024년 1월까지 순천시 조례동 일대 아파트 218채를 무자본으로 매입한 뒤 전세보증금 95억원을 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌다. 피해자는 모두 137명으로 다수가 부동산 거래 경험이 부족한 20~30대 사회초년생이었다.
검찰 조사에서 A씨 등은 별다른 자기자본 없이 사채와 전세보증금을 이용해 아파트를 대량 매입한 뒤 매매가를 웃도는 전세금을 설정하는 방식으로 범행을 반복한 것으로 조사됐다.
법인을 설립해 자금을 차입하고 전세금으로 다른 아파트를 사들이는 돌려막기 구조를 이어가며 범죄수익 약 12억원을 월급·인테리어 비용 등 명목으로 나눠 가진 것으로 확인됐다.
검찰 관계자는 “공인중개사 등 구속 송치 이후 자금 추적 및 면밀히 보완 수사해 역할 및 가담 정도, 범죄수익 등을 밝혀냈다”며 “1년 8개월간 9회에 걸친 공판 과정에서 회복하지 못하는 피해자의 고통에 비춰 중형 선고가 필요하다는 의견을 제시했다”고 말했다.
제판부는 “피고인들은 자기자본 없이 차용금과 보증금에 의존한 무자본 투자 방식으로 아파트 218채를 매수해 매매가보다 전세금을 높게 설정해 시세하락시 보증금 반환이 곤란한 고위험 구조였다며 “법인 자본 잠식, 아파트 근저당 등을 세입자에게 고지하지 않고 보증금 반환 등이 가능한 것처럼 속여 유죄 선고가 불가피하다”고 판시했다.
순천=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
