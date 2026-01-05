이 대통령, 故 안성기 애도…“믿고 보는 배우, 영원히 기억할 것”
이재명 대통령이 5일 별세한 원로 배우 안성기를 추모하며 “대한민국 영화사와 문화예술 전반에 큰 발자취를 남기신 분”이라며 깊은 애도의 뜻을 밝혔다.
이 대통령은 이날 페이스북에 “안성기 선생님의 별세에 깊은 애도를 전한다”며 “연기는 곧 삶이었고, 그 삶은 수많은 이들에게 위로와 기쁨, 그리고 성찰의 시간이 되어주었다”고 밝혔다.
이 대통령은 고인이 생전에 남긴 말을 인용해 “‘영화를 꿈으로, 연기를 인생으로 살아왔다’는 말씀처럼 선생님께 연기는 곧 삶이었다”고 전했다. 그러면서 “‘관객과 시청자에게 믿음을 주고 싶다’는 소망처럼 ‘믿고 보는 배우’로, 시대를 관통하는 인간의 희로애락을 진정성 있게 그려낸 배우로 영원히 남을 것”이라고 했다.
특히 이 대통령은 안성기의 연기 인생을 언급하며 “69년 동안 170편이 넘는 작품에 출연하며 주연과 조연을 가리지 않았던 뜨거운 열정을 오래도록 기억하겠다”고 했다. 또 “화려함보다 겸손을, 경쟁보다 품격을 보여주신 삶에 경의를 표한다”며 “세월이 흘러도 변치 않는 감동과 울림으로 늘 우리 곁에 머물러 주시리라 믿는다”고 덧붙였다.
이 대통령은 메시지를 “따뜻한 미소와 부드러운 목소리가 벌써 그립다”며 “부디 영면하시길 온 마음으로 기원한다”고 했다.
안성기는 2019년 혈액암 진단을 받은 뒤 투병 생활을 이어오다 이날 오전 9시쯤 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 가족이 지켜보는 가운데 별세했다. 이 대통령은 고인의 사망 소식에 근조화환을 보내 애도의 뜻을 전했다.
