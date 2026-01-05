“세계 최고의 산불 대응 역량”…‘119산불특수대응단 영상’ 주목

경북소방본부, 공식 SNS에 공개한 영상 게시 일주일 만에 조회수 183만회 돌파



경북소방본부가 최근 공식 SNS에 공개한 ‘119산불특수대응단 영상’이 게시 일주일 만에 조회수 183만 회를 돌파했다. 경북소방본부 제공



경북소방본부는 최근 공식 SNS에 공개한 ‘119산불특수대응단 영상’이 게시 일주일 만에 조회수 183만 회를 돌파하며 국내를 넘어 해외에서도 큰 주목을 받고 있다고 5일 밝혔다.



해당 영상은 강풍·험준지형 등 실제 산불 대응 현장을 기반으로 한 훈련·출동 장면을 담아냈으며 미국·유럽·동남아 등 해외 이용자들의 댓글이 다수 달리며 “세계 최고 수준의 산불 대응 역량”, “영화 같은 실제 현장”이라는 반응을 얻고 있다.



이번 영상의 폭발적인 확산은 단순한 콘텐츠 흥행을 넘어 그 동안 언론을 통해 지속적으로 보도돼 온 경북소방의 산불 대응 체계 강화 정책이 현장에서 실질적 경쟁력을 갖췄음을 보여주는 사례로 평가된다.



경북소방은 최근 대형·동시다발 산불에 대비해 △119산불신속대응팀 중심의 전문화된 산불 전담 조직 운영 △기동성·지형 대응력을 고려한 전술 중심 훈련 강화 △항공·지상·지휘 체계를 연계한 입체적 산불 진화 체계 구축 등을 핵심 축으로 산불 대응 체계를 지속적으로 강화해 왔다.



119산불특수대응단은 2022년 울진·삼척 초대형 산불을 계기로 산불에 대한 선제적이고 전문적인 대응 필요성이 제기됨에 따라 이철우 경북도지사의 정책적 결단으로 창단된 경북소방의 산불 전담 조직이다.



경북지역의 험준한 산악 지형과 반복되는 대형 산불 위험을 고려한 경북형 산불 대응 전략의 핵심 축으로 평가 받는다.



이번 SNS 영상은 이러한 대응 체계를 단순 설명이 아닌 현장 중심의 영상 언어로 풀어냄으로써 국민은 물론 해외 시청자들에게도 대한민국, 그리고 경북의 산불 대응 역량을 직관적으로 전달했다는 점에서 의미가 크다.



해당 영상은 공개 이후에도 꾸준한 조회수 증가세를 보이고 있으며 공공기관 재난 대응 홍보 콘텐츠의 새로운 성공 사례로 주목받고 있다.



박성열 경북소방본부장은 “이번 영상의 높은 조회수와 해외 반응은 보여주기식 연출이 아닌 실제 현장에서 축적해 온 산불 대응 역량이 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 산불특수대응단을 중심으로 한 경북형 산불대응 체계를 더 고도화해 도민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



