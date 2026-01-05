이혜훈, 재산 175억 신고…6년만에 113억 ↑
2020년 63억 신고
국민의힘 “재산 형성 과정부터 집중 검증 대상”
이혜훈 기획예산처 후보자가 본인과 배우자, 자녀 3명 명의의 재산 175억6952만원을 신고했다. 2020년 이후 6년 만에 재산이 100억원 넘게 급증했다.
5일 국회에 제출된 인사청문요청안에 따르면 이 후보자는 본인 명의 서울 서초구 반포동 아파트 지분 100분의 35(12억9800여만원), 세종시 아파트 전세 임차권(1억7330만원), 서울 중구 오피스텔 전세 임차권(1000만원), 예금 4758만원, 증권 14억4593만원 등 총 27억2966만원 상당의 재산을 신고했다.
배우자 명의 재산은 반포동 아파트의 나머지 지분인 100분의 65(24억1120여만원), 포르쉐 등 차량 3대(총 9879만원), 예금 4억6165만원, 증권 71억7384만원 등 총 101억4549만원 규모였다.
이 후보자 장남은 1억400만원 상당 서울 마포구 상암동 상가 지분 절반, 서울 용산구 아파트 전세 임차권 지분 절반(3억6500만원), 증권 11억8384만원 등 총 17억124만원을 신고했다.
차남은 상암동 상가 나머지 지분인 절반(1억400만원), 서울 중랑구 아파트 전세 임차권(1억2000만원), 서울 동대문구 전농동 주택(2억2600만원), 예금 1억4826만원, 증권 11억1843만원 등 총 17억1419만원의 재산을 신고했다.
삼남의 재산은 예금 2160만원과 증권 12억5731만원 등 총 12억7891만원이었다.
2020년 국회 공보에 공개된 퇴직의원 재산공개 당시 이 후보자의 재산은 62억9116만원이었다. 불과 6년 만에 재산이 약 113억원 증가한 셈이다.
1964년생인 이 후보자는 서울대 경제학과와 같은대 대학원에서 경제학을 전공했다. 미국 캘리포니아 주립대학교 로스앤젤레스 캠퍼스(UCLA)에서 경제학 박사 학위를 취득했다. 이후 한국개발연구원(KDI)에서 재정팀 연구위원으로 활동했다.
한편 국회 재정경제위원회 소속 권영세·박수영·박대출·유상범 국민의힘 의원은 “이 후보자의 재산 형성 과정부터 집중 검증 대상”이라며 “자진사퇴나 지명 철회가 없다면 인사청문회를 이틀 동안 진행해야 한다”고 강조했다. 이들은 “강선우 전 여성가족부 후보자처럼 탈탈 털리고 막판에 김현지 대통령실 제1부속실장 전화 받고 그만둘 가능성이 높다”며 “차라리 본인이 사퇴하는 게 좋을 것”이라고 했다.
