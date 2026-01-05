제주서 워케이션 “벌써 10만명이 다녀갔어요”
제주에서 일과 휴가를 병행하는 ‘워케이션’ 이용 인구가 10만명을 넘어섰다.
제주도는 2023년 시범사업 시작 이후 지난달 28일까지 워케이션 누적 생활인구가 10만360명에 달했다고 5일 밝혔다. 이는 당초 2026년으로 예상했던 10만명 달성 시점을 1년 앞당긴 성과다.
이번 집계는 공공·민간 워케이션 오피스 20여곳의 실제 이용객에 동행자 수를 반영해 산출했다. 앞서 제주연구원 조사에서 평균 동행 인원이 1.3명으로 나타나 이를 계산에 포함했다.
이용자의 평균 체류 기간은 4박 5일, 1인당 평균 소비액은 약 64만원으로 조사됐다. 이에 따른 누적 소비 총액은 약 640억원으로 추산된다.
제주도는 2023년 시범 운영을 시작해 2024년에는 민간 파트너 시설과 프로그램을 확대했고, 지난해에는 글로벌 특화 오피스를 개관하며 바우처 제도를 개편해 접근성과 품질을 높였다.
올해는 기업 멤버십 공유, 공공·민간 오피스 네트워크 강화로 이용자가 여러 오피스를 자유롭게 예약·사용할 수 있도록 할 계획이다.
또 지역 상권과의 제휴, 로컬 크리에이터 및 문화 프로그램 연계를 통해 ‘제주다움’을 체감할 수 있는 콘텐츠를 강화한다.
아울러 직항노선 국가를 중심으로 글로벌 기업과 디지털노마드 플랫폼을 활용한 홍보를 통해 해외 이용자 확대에도 나설 방침이다.
김미영 경제활력국장은 “워케이션이 일과 여행을 병행하는 방식에 머무르지 않고, 지역의 일자리 창출과 기업 유치, 주민과 상생하는 새로운 생활경제 모델로 자리매김할 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다”고 말했다.
