졸음운전 2차 추돌 참사…경찰관·견인기사 숨지게 한 30대 구속영장
사고 수습 중 덮쳐 2명 사망·9명 부상…
윤호중 장관 조문, 재발 방지 매뉴얼 약속
졸음운전을 하다 고속도로 교통사고 수습 현장을 덮쳐 경찰관과 견인차 기사를 숨지게 한 30대 운전자에 대해 경찰이 신병 확보에 나섰다.
전북 고창경찰서는 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 A씨(38)에 대해 구속영장을 신청했다고 5일 밝혔다.
A씨는 전날 오전 1시23분쯤 전북 고창군 고수면 서해안고속도로 상행선 고창 분기점 인근에서 SUV를 몰다 교통사고 수습 중이던 경찰관과 견인차 운전기사를 치어 숨지게 하고, 9명에게 부상을 입힌 혐의를 받는다.
당시 현장에서는 앞서 발생한 교통사고를 처리하던 전북경찰청 고속도로순찰대 제12지구대 소속 고(故) 이승철(55) 경정과 견인차 운전자(38)가 A씨 차량에 치여 숨졌다.
이 사고로 A씨와 동승 가족, 다른 차량 운전자, 구급대원 등 모두 9명이 다쳐 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.
경찰 조사에서 A씨는 타지에서 가족과 함께 이동하던 중 사고를 낸 것으로 파악됐다. A씨는 “졸음운전을 했다”고 진술한 것으로 알려졌으며, 음주 측정 결과 음주 상태는 아닌 것으로 확인됐다.
경찰은 사고 당시 순찰차와 구급차, 견인차 등 여러 긴급 차량이 경광등을 켜고 정차해 있었음에도 A씨가 속도를 줄이지 않고 현장으로 진입한 점에 주목하고 있다. 이에 따라 차량의 크루즈 컨트롤(자동 주행 보조) 기능 작동 여부 등도 함께 들여다보고 있다.
경찰 관계자는 “사고 결과가 중대한 점을 고려해 가해 운전자를 긴급체포한 뒤 구속영장을 신청했다”며 “차량 사고기록장치(EDR) 분석 등을 통해 정확한 사고 원인을 규명할 예정”이라고 말했다.
이와 관련해 윤호중 행정안전부 장관은 이날 고 이 경정의 빈소가 마련된 전북 전주시민장례문화원을 찾아 조문했다. 윤 장관은 “국민의 생명을 지키다 희생된 고인의 뜻을 기리고자 녹조근정훈장을 추서했다”며 “고속도로 사고 수습 과정에서의 추가 사고를 막기 위해 경찰과 한국도로공사 등 관계기관과 협의해 재발 방지 매뉴얼을 마련하겠다”고 밝혔다.
