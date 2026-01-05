인천교통공사, 제8기 대학생 기자단 모집…25일까지 접수
인천교통공사는 5일부터 대시민 소통 강화를 위해 공사 유튜브 콘텐츠 제작에 참여할 ‘제8기 대학생 기자단’을 모집한다고 밝혔다.
모집인원은 6명이다. 접수기간은 25일까지다. 모집대상은 인천 거주 대학생 또는 인천 소재 대학교 재학생이다. 영상 촬영과 편집이 가능한 지원자를 대상으로 한다.
지원자는 본인이 제작한 동영상 콘텐츠를 제출해야 한다. 직접 촬영·편집한 영상으로 블로그나 유튜브 채널을 운영한 경험이 있거나 타 기관 시민기자단·대학방송국 등 활동 경력이 있는 경우 우대한다.
선발된 대학생 기자단은 3월부터 12개월간 공사 관련 소식을 취재하고 콘텐츠로 제작해 시민에게 전달하는 역할을 맡는다. 활동기간 중 소정의 활동비가 지급된다.
지원 희망자는 공사 홈페이지 또는 홍보 블로그에서 지원서와 개인정보수집·이용 동의서를 다운받아 작성 후 전자우편으로 신청하면 된다. 합격자는 2월 중 발표할 예정이다. 모집 관련 궁금한 사항은 공사 홈페이지를 참고하거나 미디어팀으로 문의하면 된다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
