AI로 업무 처리 시간 30분→3초…KT ‘카드파일럿’ 성과
KT, AI 기반 법인카드 지원 서비스 도입
KT는 재무 업무 효율화를 위해 인공지능(AI) 기반 법인카드 지원 서비스 ‘카드파일럿’을 도입해 전 직원이 활용 중이라고 5일 밝혔다. 업무 중심의 AI 내재화를 실현하고, 전사 차원의 디지털전환(AX)을 가속화하는 모습이다.
카드파일럿은 법인카드 신청, 사용, 정산 기준 등과 관련된 전사 문의를 생성형 AI가 정확하고 신속하게 처리하는 업무 지원 서비스다. AI가 사내 공식 규정과 매뉴얼을 기반으로 답변을 제공해 추측이나 오류 없이 정확한 기준과 절차를 안내한다. 예를 들어 직원이 ‘심야시간대 법인카드 사용 가능 여부’를 질문하면 규정에 기반한 답변을 제공하는 식이다. 직원은 필요한 정보를 즉시 확인할 수 있고, 재무 담당자는 반복적인 답변을 피할 수 있다.
카드파일럿 도입으로 KT의 법인카드 관련 문의 응대 업무 처리 시간은 평균 30분에서 3초로 감소했다. 올해부터는 법인카드 업무를 넘어 재무 전반으로 코파일럿 에이전트 적용을 확장한다. KT는 카드파일럿을 시작으로 다양한 업무 영역에서 AI 에이전트를 발굴·개발해 전사 차원의 디지털 전환을 확대할 계획이다.
KT는 AI를 단순한 도구가 아닌 업무 혁신의 핵심 엔진으로 보고, 비개발자도 AI를 활용할 수 있는 환경을 조성하고 있다. 이를 위해 7종의 표준 에이전트 유형과 아키텍처를 정의해 누구나 쉽게 접근할 수 있는 기반을 마련했다. ‘에이전트 디스커버리’ 프로그램으로는 각 부서가 업무 특성에 맞는 AI 에이전트를 직접 발굴·제작할 수 있도록 지원한다.
카드파일럿은 KT 재무실 직원들이 비효율을 해결하기 위해 AI 기반 자동화 체계를 구축한 성과다. KT 관계자는 “카드파일럿은 현장 실무진이 실제 어려움을 해결하기 위해 직접 만들어낸 AI 혁신 사례라는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 조직과 직원이 주도하는 AI 기반 업무 혁신을 확대해 전사 차원의 AX를 가속하겠다”고 말했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사