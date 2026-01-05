AI로 업무 처리 시간 30분→3초…KT ‘카드파일럿’ 성과

KT, AI 기반 법인카드 지원 서비스 도입

서울 종로구 KT 광화문빌딩 모습. 뉴시스

법인카드 업무를 넘어 재무 전반으로 코파일럿 에이전트 적용을 확장한다. KT는 카드파일럿을 시작으로 다양한 업무 영역에서 AI 에이전트를 발굴·개발해 전사 차원의 디지털 전환을 확대할 계획이다.

각 부서가 업무 특성에 맞는 AI 에이전트를 직접 발굴·제작할 수 있도록 지원한다.

관계자는 “카드파일럿은 현장 실무진이 실제 어려움을 해결하기 위해 직접 만들어낸 AI 혁신 사례라는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 조직과 직원이 주도하는 AI 기반 업무 혁신을 확대해 전사 차원의 AX를 가속하겠다”고 말했다.