늦은 밤 장거리 운행하는 화물 차량…“사고에 각별히 주의해야”

한국도로공사, 최근 3년간 고속도로 교통사고 통계 분석한 결과



남해고속도로에서 발생한 다중 추돌 사고. 연합뉴스



한국도로공사는 최근 3년간 고속도로 교통사고 통계를 분석한 결과, 1월에 화물차 사고와 심야시간대 사고가 집중적으로 발생하고 있다고 5일 밝혔다.



최근 3년간 1월 교통사고 사망자 28명(3년 합계) 중 화물차 원인 사망자는 17명(3년 합계)으로 전체의 61%를 차지해 연중 두 번째로 높은 것으로 나타났다.



이 가운데 100㎞ 이상 장거리 운행 중 발생한 사고 비율은 65%(11명)에 달했으며, 화물차 사망사고의 사고 원인은 모두 졸음운전·전방주시 태만으로 분석됐다.



또 3년간 1월 하루 평균 화물차 고장 건수는 67건(3년 합계)으로 연중 최대다.



도로공사는 한파 시에는 경유가 연료필터와 펌프 안에서 고형화 돼 연료공급 불량으로 운행 중 엔진이 꺼지거나 배터리 성능 저하로 시동불량 문제가 발생할 수 있으니 주유 시 경유용 동결방지제를 주입하고 출발 전 차량 점검을 실시해 고장을 예방해야 한다고 당부했다.



특히 강설과 혹한 등으로 시야 확보가 어려워 사고 위험성이 증가하므로 평소보다 20~50% 감속하고 사고·고장 시에는 차량 안에 머무르지 말고 안전한 곳으로 대피해 한국도로공사 콜센터(1588-2504) 등을 통해 신고해야 한다.



사고를 시간대별로 살펴보면 3년간 0시부터 3시까지 발생한 사망자는 7명(3년 합계), 3시부터 6시 사이 발생한 사망자는 5명(3년 합계)으로 심야시간대 사망자가 전체의 43%를 차지한다. 이는 심야시간대 기온 하락과 강설 등으로 도로 주행 환경이 악화되면서 사고 위험 요인이 증가한 데 따른 것으로 분석된다.



심야시간대 운행 시에는 전방 주시를 철저히 하고 앞 차와의 차간거리도 충분히 확보해 운행 중 발생할 수 있는 돌발 상황에 대비해야 한다.



한국도로공사는 겨울철 교통사고 예방을 위해 CCTV를 활용한 상시 모니터링과 도로순찰을 강화하고 강설 등 기상특보 발효 시에는 안전순찰 인력을 추가 투입해 돌발상황에 신속히 대응하고 있다. 또 도로살얼음이 우려되는 구간에 대해서는 예비살포와 집중 제설작업을 실시하고 있다.



한국도로공사 관계자는 “1월은 한파와 강설로 주행 환경이 악화되고 차량 고장이 빈번한 시기이므로 차량 점검과 안전운전에 각별히 유의해 주시길 당부드린다”고 말했다.



김천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



