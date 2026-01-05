시사 전체기사

이마트, 새해 첫 세일 ‘고래잇 페스타’ 개최

입력:2026-01-05 13:23
5일 서울 용산구 이마트 용산점에서 모델들이 간편식과 즉석식품 등 2026년 새해 첫 ‘고래잇 페스타’ 행사 상품을 소개하고 있다.


이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

