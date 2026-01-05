국힘 “이혜훈, 10년간 재산 100억↑…탈탈 털리기 전 사퇴”
국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 의원들이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 재산이 10년 새 100억원 넘게 불어난 것으로 확인됐다고 5일 주장했다.
그러면서 자진 사퇴나 지명 철회가 없을 경우 인사청문회를 이틀 동안 실시하겠다고 강조했다.
권영세 박수영 박대출 유상범 국민의힘 의원은 이날 국회 소통관 기자회견을 열고 “조금 전 넘어온 자료에 따르면 이 후보자가 신고한 재산만 총 175억여원으로, 2016년 신고 재산 65억원에서 100억원 넘게 늘었다”고 밝혔다.
이어 “이 후보자 재산 형성 과정부터 집중 검증 대상”이라며 “자진사퇴나 지명 철회가 없다면 인사청문회를 이틀 동안 진행해야 한다”고 덧붙였다.
이들은 또 최근 전직 보좌진 등이 폭로한 갑질 및 폭언 의혹을 언급하며 “이 후보자 갑질 피해자 등 모든 관계자에 대한 증인과 참고인 출석을 요청할 계획”이라고 말했다.
박수영 의원은 회견 뒤 기자들과 만나 “이진숙 전 방송통신위원장의 경우 빵 구매 때문에 사흘간 인사청문회를 했다”고 지적했다.
그러면서 “이 후보자의 경우 하루로는 도저히 불가능해 이틀 청문회를 민주당에 제안했지만, 아직 답을 받지 못했다”고 강조했다.
박 의원은 이 후보자가 국민의힘을 떠난 후에야 의혹이 터져 나오고 있다는 질문에 “(선거) 공천 후보와 장관 후보자 검증은 완전히 다르다. 장관 후보자 검증은 국세청, 경찰청, 감사원 등 모든 조직이 동원된다”고 답했다.
박 의원은 “강선우 전 여성가족부 후보자처럼 탈탈 털리고 막판에 김현지 대통령실 제1부속실장 전화 받고 그만둘 가능성이 높다. 차라리 본인이 사퇴하는 게 좋을 것”이라고 목소리를 높였다.
