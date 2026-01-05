李대통령 “한·중은 같은 바다 항해하는 배…새 시장 개척해야”

李대통령 “한·중은 같은 바다 항해하는 배…새 시장 개척해야”
이재명 대통령이 한국과 중국이 새로운 시장을 함께 개척해야 한다고 밝혔다.
중국을 국빈 방문중인 이 대통령은 5일(현지시간) 베이징에서 열린 한·중 비즈니스 포럼 사전간담회 모두발언에서 “한·중 교역액은 3000억불 수준서 정체돼 있다”며 “그렇기 때문에 새로운 항로 개척이, 또 새로운 시장 개척이 반드시 필요하다”고 강조했다.
이 대통령은 양국 관계에 대해 “한·중은 같은 바다를 같은 방향을 향해 함께 항해하는 배와 같은 입장”이라며 “같은 파도를 넘고, 또 서로의 움직임을 의식하면서 한편으로는 협력하고 또 한편으로는 경쟁하며 성공적인 항해를 지금까지 이끌어 왔다”고 설명했다.
이어 “(양국은) 많은 성취를 이뤘지만 현재 글로벌 경제, 통상 환경이 더이상 과거와 같이 정해진 항로를 그대로 쉽게 따라갈 수 있는 상황은 아니다”라며 “과거의 관성에만 의존하면 중요한 전환점을 모르고 지나칠 수도 있을지 모른다”고 진단했다.
이 대통령은 “이제 새로운 항로를 향해 가야 한다”며 “늘 망설여지기 마련이지만 방향을 바꾸지 않으면 새로운 길은 끝내 찾아낼 수 없을지도 모른다”고 우려했다.
이 대통령은 “인공지능이라는 미래 기술을 통해 새로운 차원의 협력도 가능하고, 생활용품과 뷰티, 식품과 소비재, 영화 음악 게임 스포츠 등 문화 콘텐츠 등은 새로운 돌파구 될 것”이라고 강조했다.
그러면서 “오늘 이 자리에선 우리가 함께 새롭게 찾아나갈 그 항로에 대해 허심탄회하게 함께 논의하고, 우리가 차이점보다 공통점을 더 많이 찾아내 우호적 관계의 새로운 출발이 되길 바란다”고 말했다.
이 대통령은 “사람과의 사이에서도 마찬가지지만 다른 점을 찾자면 끝없이 멀어질 것이고, 같은 점을 찾아내면 끝없이 가까워질 것”이라며 “한·중 관계는 시진핑 주석의 말씀처럼 떼려야 뗄 수 없는 관계다. 가까운 이웃으로서 서로에게 도움이 되는 우호적 관계를 경제적 측면서도 만들어가는 좋은 계기 되길 바란다”고 호소했다.
베이징=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
