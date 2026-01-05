제주언론학회 신임 회장에 정용복 언론학 박사
제11대 제주언론학회 회장으로 정용복(사진) 언론학 박사가 선임됐다.
제주언론학회는 지난달 12일 이사회를 열고 정용복 박사를 신임 회장으로 의결했다. 임기는 올해 1월 1일부터 2년이다.
신임 회장은 제민일보와 뉴시스 기자를 거쳐 한양대학교에서 커뮤니케이션·저널리즘 전공으로 박사 학위를 받았다.
현재 한국언론학회, 한국정치커뮤니케이션학회, 한국대학언론협의회 이사와 한국방송학회 지역방송연구회장, 언론인권센터 지역협력위원장 등을 맡아 학술과 언론 현장을 잇는 역할을 수행하고 있다.
저·역서로 ‘AI와 지역공동체’ ‘초등학교 AI 리터러시 교육’ ‘What is Digital Journalism Studies?’ ‘AI 미디어 리터러시 교육’ ‘제주 언론인의 기억’ 등이 있으며, 국내외 SSCI·KCI 등재 학술지에 30여 편의 논문을 게재했다.
정용복 신임 회장은 “인공지능 중심의 시대적 전환이 이뤄지는 상황에서 언론학은 지역공동체 회복과 민주주의 발전, 디지털 포용 등에 있어서 중요한 역할을 수행한다”며 “언론학회가 학계와 언론 현장을 잇는 제주 지역사회의 공적 플랫폼이 되도록 협력적 거버넌스를 충실히 갖춰 나가겠다”고 밝혔다.
사단법인 제주언론학회는 2014년 11월 19일 출범해 제주지역 언론·커뮤니케이션 이론과 현안을 공론화하며 공적 논의의 장을 마련해오고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
