‘오겜’ 美크리틱스초이스 최우수 외국어 시리즈상…‘케데헌’ 2관왕
넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’이 미국의 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’에서 세 번째 수상의 영예를 안았다. K팝 소재의 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)는 최우수 장편 애니메이션상과 주제가상 2관왕을 차지했다.
시즌3로 완결된 ‘오징어 게임’은 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에서 ‘아카풀코’ ‘라스트 사무라이 스탠딩’ 등 경쟁작을 제치고 TV 부문 최우수 외국어 시리즈상을 수상했다.
이 시상식의 TV 부문은 시즌 구분 없이 작품명만 공개한다. 앞서 ‘오징어 게임’ 시즌1은 2022년 시상식에서 한국 드라마 최초로 TV 최우수 외국어 시리즈상을, 주연배우 이정재는 한국 배우 최초로 드라마 시리즈 부문 남우주연상을 거머쥔 바 있다. 지난해에도 시즌2로 최우수 외국어 시리즈상을 받았다.
한국계 매기 강 감독이 연출한 ‘케데헌’은 애니메이션 명가 디즈니와 픽사 스튜디오의 ‘주토피아 2’ ‘엘리오’ 등을 누르고 장편 애니메이션 부문 수상작에 호명됐다. 제작진과 이병헌 등 목소리 배우들, OST를 부른 가수들이 모두 무대에 올라 수상의 기쁨을 나눴다. 매기 강 감독은 “이 영화의 여정은 7년 전 한국 문화에 대한 나의 개인적인 러브레터이자 음악의 힘, 그리고 세상에서 원하는 모습과 내면의 진짜 모습을 조화시키려 애쓰는 모든 이들을 향한 마음에서 시작됐다”며 “응원해준 팬 여러분께 감사하다”고 수상 소감을 밝혔다.
‘케데헌’의 메인 OST ‘골든’은 주제가상까지 거머쥐었다. ‘골든’의 작곡가 겸 가수 이재는 “이 노래는 주인공 루미가 꿈을 향해 나아갈 수 있다는 희망을 스스로에게 설득하는 표현이어야 했다”며 “그것은 내게도 같은 의미였는데, 무엇보다 전 세계 수많은 사람에게 희망을 주고 있는 것이 진정한 영광”이라고 떨리는 목소리로 말했다.
박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’는 각색상과 외국어영화상 부문 후보에 올랐으나 수상이 불발됐다. 외국어영화상은 ‘시크릿 에이전트’에, 각색상은 ‘원 배틀 애프터 어나더’의 폴 토마스 앤더슨 감독에게 각각 돌아갔다. ‘원 배틀 애프터 어나더’는 최고상으로 꼽히는 영화 부문 작품상과 감독상도 받았다.
기예르모 델 토로 감독의 넷플릭스 영화 ‘프랑켄슈타인’은 괴물 역을 맡은 배우 제이콥 엘로디가 남우조연상을 받은 것을 포함해 분장상, 의상상 등 4개 부문을 석권했다.
시상식을 주최하는 크리틱스초이스협회(CCA)는 미국과 캐나다의 방송·영화 비평가와 기자 600여명이 소속된 단체다. 매년 초 열리는 크리틱스 초이스 어워즈는 영화와 TV 부문을 나눠 시상한다.
