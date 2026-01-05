국방부, ‘계엄버스’ 탑승 관련자 7명 오늘 징계위
국방부가 5일 12·3 비상계엄 사태 당시 계룡대에서 서울로 향했던 이른바 ‘계엄버스’ 탑승 관련자 7명에 대한 징계위원회를 연다.
국방부에 따르면 이날 징계위 심의 대상은 국회가 계엄 해제를 의결한 직후인 2024년 12월 4일 오전 3시쯤, 박안수 전 계엄사령관의 지시로 육군본부에서 서울로 이동했다가 복귀한 인원들이다. 당시 버스에는 총 34명이 탑승했었다.
앞서 국방부 ‘헌법존중 정부혁신 TF’는 이들 탑승자를 국방특별수사본부에 수사 의뢰한 바 있다. 지난달 31일에는 관련자 중 6명에 대한 징계위가 먼저 개최된 바 있다.
당시 징계 심의 결과, 계엄사 기획조정실장으로 임명돼 합동참모본부 지휘통제실에서 임무를 수행했던 이재식 전 합참 전비태세검열차장에게는 ‘파면’ 처분이 내려졌다.
김상환 전 육군 법무실장과 김승완 전 국방부 조사본부장 직무대리는 ‘강등’ 징계를 받았다.
한편 해병대는 ‘채상병 순직 사건’과 관련해 지난해 11월 26일 재판에 넘겨진 전 해병대사령관 비서실장 김모 대령에 대해 기소 휴직을 발령했다.
