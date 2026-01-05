20년째 추진중인 영남알프스 케이블카 또 좌초 위기
환경청, 생태 훼손 지질 위험 등 이유
20년 넘게 추진되어 온 영남알프스 케이블카 사업이 또 좌초 위기를 맞았다. 기후에너지환경부가 사업 재검토를 지시하며 제동을 걸고 나섰기 때문이다.
5일 울주군 등에 따르면 낙동강유역환경청이 지난해 12월 말 조건부 동의를 뒤집고 ‘부동의’를 통보했다.
‘재검토’는 과거 ‘부동의’로 케이블카 사업자 측이 제출한 환경영향평가서에 동의하지 않는다는 의미다.
영남알프스 케이블카 개발 사업은 2001년부터 시작된 지역의 숙원 사업이지만 2002년, 2006년, 2018년에도 환경영향평가 문턱을 넘지 못해 좌초됐다.
울주군은 민선 8기 들어 울주군 등억지구 복합웰컴센터에서 신불산 억새평원까지 신불산군립공원 일대 약 2.48㎞ 구간에 10인승 캐빈 50대를 설치하는 케이블카 사업을 다시 추진해 왔다.
낙동강유역환경청은 사업예정지가 희귀 습지인 신불산 고산습지 및 단조늪과 인접하고 식생 및 멸종위기종 서식에 따른 생태·자연도 1등급지가 인근에 분포하는 등 주변 환경 교란을 완충하는 보전 가치가 매우 우수한 지역임을 재검토 사유로 내세웠다.
이와 함께 상부정류장 일대 낙석 및 국부적 붕괴 위험과 전국 케이블카 수익성 문제를 근거로 들었다.
이번 재검토 결정으로 울주군과 지역 정치권은 대책 마련을 고심 중이다. 울주군은 지난 3년간 사업의 성공적인 추진을 위해 모든 법적 절차를 성실히 이행했다며 재검토 결정에 대해 강력한 이의를 제기한다는 방침이다.
국민의힘 소속 울산시의원들은 이날 프레스센터에서 기자회견을 열고 “낙동강유역환경청이 재검토 결정으로 케이블카 사업에 급제동을 걸면서 영남알프스는 모두의 산이 될 수 없도록 만들었다”고 지적했다.
영남알프스 케이블카 반대 범시민대책위원회 관계자는 “노선을 여러 차례 바꿔가며 사업을 추진해 왔지만, 결국 환경 훼손을 피할 수 없다는 걸 인정해야 한다“며 “환경파괴형 개발 시도를 차단하라”고 촉구했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
