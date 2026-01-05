이가영, 용품에 이어 의류도 캘러웨이와 계약
이가영(26)이 캘러웨이 어패럴과 의류 후원 계약을 체결했다.
기존의 장비 후원에 더해 의류까지 후원 범위를 확대하므로써 이가영은 캘러웨이의 퍼포먼스 철학을 기어와 어패럴 전반에서 함께 구현해 나가게 됐다.
이가영은 정교한 아이언 샷과 안정적인 경기 운영을 강점으로 KLPGA 투어 통산 3승을 기록하고 있다. 2025 시즌에는 상금 랭킹 9위에 올랐다.
캘러웨이골프 코리아 관계자는 “이가영의 밝고 건강한 이미지와 끊임없이 발전하는 플레이 스타일이 캘러웨이 어패럴의 브랜드 방향성과 높은 시너지를 낼 수 있을 것이라고 판단했다”며 “장비와 의류 전반에서 캘러웨이와 함께하는 이가영 프로가 2026년 KLPGA 투어에서 더욱 경쟁력 있는 모습을 보여줄 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 전했다.
이가영 프로는 2026 시즌 개막전부터 캘러웨이 어패럴의 새로운 시즌 컬렉션을 착용하고 KLPGA 투어에 출전할 예정이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
