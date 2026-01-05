부산서 촬영한 영화·영상 94편… 촬영지원 27% 증가
장편영화 12편·OTT 등 영상물 82편
해외 작품 10편 촬영… 로케이션 신뢰도↑
9월 기장촬영소 완공으로 시너지 기대
부산을 촬영지로 찾는 영화·영상 콘텐츠가 다시 늘고 있다.
5일 부산영상위원회가 집계한 지난해 촬영지원 실적에 따르면 한 해 동안 부산에서 촬영 지원을 받은 작품은 모두 94편으로 전년보다 27% 증가했다. 장편영화 12편과 드라마·OTT 시리즈·예능 등 비극장용 영상물 82편이 포함됐다.
해외 제작진의 발길도 이어졌다. 지난해 부산에서 촬영한 해외 작품은 10편으로 전년 대비 25% 늘었다. 과거 부산 촬영 경험이 있는 해외 제작진의 재방문 사례가 확인되면서, 부산 로케이션에 대한 신뢰도가 높아지고 있다는 평가다.
작품 수 증가는 OTT 중심으로 재편되는 제작 환경 변화와 맞물려 있다. 비극장용 영상 콘텐츠는 1년 새 40% 이상 늘며 전체 증가세를 이끌었지만, 장편영화는 국내 영화시장 위축 영향으로 줄었다. 촬영 일수는 총 537일로 전년보다 소폭 감소했으나, 단기·고효율형 프로젝트 비중이 확대된 결과로 분석된다.
촬영 유치를 통한 지역 경제 효과는 유지됐다. 촬영팀의 부산 지역 내 직접 지출 비용은 약 69억6400만원으로 전년 대비 소폭 증가했다. 부산영화촬영스튜디오 역시 유치 작품 수와 대여 일수가 모두 늘며 인프라 활용도가 높아졌다.
부산영상위원회는 올해부터 촬영 회차 기준을 완화하고 편당 최대 지원금액을 6000만원으로 상향하는 등 로케이션 인센티브를 확대할 계획이다. 특히 오는 9월 부산기장촬영소가 완공되면 기존 부산영화촬영스튜디오와의 연계가 가능해져 촬영 인프라 전반의 시너지가 한층 기대된다.
강성규 부산영상위원회 운영위원장은 “부산 촬영 유치가 양적 확대를 넘어 콘텐츠 경쟁력을 높이는 단계로 진입할 것”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사