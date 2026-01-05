시사 전체기사

클리브랜드 웨지, 전 세계 투어 26승 합작 기념 스페셜 프로모션 진행

입력:2026-01-05 12:03
RTZ 웨지 2자루 구매시 한 자루 증정

던롭스포츠코리아㈜가 전개하는 클리브랜드 골프 웨지가 전 세계 주요 투어에서 작년 한 해 기록한 26승 합작을 기념해 특별 프로모션을 진행한다. 던롭스포츠코리아

던롭스포츠코리아㈜(대표 홍순성)는 클리브랜드 골프 웨지가 전 세계 주요 투어에서 2025년 한 해 동안 총 26회의 우승 기록을 달성한 것을 기념해, 클리브랜드 RTZ 웨지 구매 고객을 대상으로 한 특별 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

클리브랜드 웨지는 2025년 한 해 동안 미국프로골프(PGA)투어 8승, 미국여자프로골프(LPGA)투어 5승, DP월드투어 2승, KPGA 투어 2승, 일본프로골프(JGTO)투어 3승, 일본여자프로골프(JLPGA)투어 6승 등 전 세계 투어에서 총 26승을 합작했다.

그 중 압권은 US 오픈에서 정상에 오른 J.J.스펀(미국)의 우승 장면이다. 스펀은 결정적 순간에 웨지(클리브랜드) 샷이 빛을 발해 생애 첫 메이저 챔프에 등극했다.

이번 프로모션은 클리브랜드 RTZ 웨지 2자루를 구매한 고객 전원에게 클리브랜드 퍼터 1자루를 증정하는게 골자다. 이벤트는 내달 15일까지 진행된다. 전국 던롭스포츠코리아 공식 판매처 및 자사 온라인몰에서 RTZ웨지(커스텀 포함) 구매 고객을 대상으로 한다.

한편, 클리브랜드 RTZ 웨지는전국 던롭스포츠코리아 공식 대리점과 서울 청담동 프라이빗 센터, 그리고 던롭 공식 온라인몰을 통해 구매할 수 있다. 프로모션은 한정 수량으로 진행된다. 자세한 내용은 던롭스포츠코리아 공식 홈페이지 및 이벤트 페이지를 통해 확인하면 된다.

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

