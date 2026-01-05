민주주의보다 석유 산업 먼저…본심 드러내는 트럼프 행정부

트럼프 “석유 문제 해결하고 선거 치러야”

루비오 “선거 시점 말하기 일러”

美, 마두로 측근 로드리게스와 협력 시사…‘마두로 2.0’에 안주하나 비판



도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 대통령 전용기에서 기자들의 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

미국 도널드 트럼프 행정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 이후 대통령 선거 등 민주주의 질서 회복보다 석유 산업에 대해 관심을 쏟고 있다. 마두로만 축출됐을뿐 마두로 측근들이 여전히 건재한 베네수엘라 정부와 ‘거래’에 나서는 것 아니냐는 우려가 나온다.



트럼프 대통령은 4일(현지시간) 플로리다주에서 워싱턴DC로 복귀하는 대통령 전용기 기내 간담회에서 단기간 내에 베네수엘라에 자유롭고 공정한 선거를 요구하겠느냐는 질의에 “베네수엘라는 죽은 나라다. 그 나라를 되살려야 한다. 인프라를 복구하려면 석유 회사들의 대규모 투자가 필요하다”고 말했다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 대통령 전용기에서 기자들의 질의응답을 하고 있다. 연합뉴스

트럼프는 이어 “우리가 먼저 이를 고치고 준비하는 데 더 집중해야 한다”며 “우리는 대형 석유 회사들을 투입할 것이다. 그들이 인프라를 고치고 투자할 것”이라고 덧붙였다. 그러면서 “적절한 시기에 선거를 치를 것”이라면서도 “가장 시급한 것은 망가진 나라를 고치는 것”이라고 했다.



트럼프는 베네수엘라 야당 인사들과 정치범 석방을 요구할 것이냐는 질문에도 “아직 그 단계는 아니다”며 “우리가 원하는 것은 석유 문제를 해결하고 국가를 정상화한 다음에 선거를 치르는 것”이라고 설명했다.



트럼프의 발언은 마두로 축출 이후 과도 정부가 된 베네수엘라에서 새 대통령을 뽑는 것보다 석유 산업 등 인프라 구축에 더 집중하겠다는 뜻으로 해석된다.



마코 루비오 국무장관도 비슷한 견해를 내놨다. 루비오 장관은 NBC 방송 인터뷰에서는 베네수엘라에서 언제 선거를 치르냐는 질문에 “이 시점에 너무 이르다”고 말했다. 그러면서 트럼프 행정부가 선거와 민주주의도 신경 쓰고 있지만 가장 집중하는 현안은 “미국의 안전, 안보, 안녕과 번영”이라고 설명했다. 그는 CBS 방송 인터뷰에서도 “마두로가 체포된 지 24시간 만에 내일 선거가 예정되지 않느냐고 모두가 묻고 있다. 터무니없다”고 말했다.



베네수엘라 헌법에 따르면 대통령의 궐위가 영구적인 경우 30일 이내에 새로운 대통령을 뽑은 선거를 해야 한다. 다만 베네수엘라 대법원은 현재 마두로의 부재가 이례적인 상황이어서 추가적인 법적 검토가 필요하다고 판단했다. 이에 따라 델시 로드리게스 부통령의 통치 기간에 대한 명확한 합의가 없는 상황이다.



트럼프 행정부는 베네수엘라 야권 지도자이자 노벨평화상 수상자인 마리아 코리나 마차도와도 거리를 두고 있다. 트럼프는 전날 마차도에 대해 “현재로선 그녀가 지도자가 되기는 매우 어렵다. 국내에서 지지나 존경이 없다. 매우 좋은 여성이나, 존경받지는 못하고 있다”고 주장한 바 있다.



대신 트럼프는 마두로 정권의 2인자인 로드리게스 부통령을 압박하며 협력 가능성을 내비쳤다. 석유 수출 통제와 군사 압박을 지렛대로 삼아 현 베네수엘라 정부를 친미 기조로 전환하겠다는 기조로 해석된다.



파나마의 호세 라울 무리노 대통령은 로드리게스 부통령이 마두로 정권에 핵심 부역자라며 “그녀가 어떤 도덕적 권위로 민주주의로의 전환을 이끌 나”고 비판하기도 했다.



월스트리트저널은 이날 ‘마두로 2.0에 안주하지 말라’는 제목의 사설을 통해 “중요한 것은 트럼프 행정부가 새로운 선거를 추진할 의지가 있느냐는 것”이라며 “미국이 특정 후보를 지지할 필요는 없다. 하지만 2024년 대선에서 승리하고도 마두로에게 권력을 빼앗긴 민주 정부와 같은 체제라면 훨씬 더 지속 가능한 동맹이 될 것”이라고 평가했다. 워싱턴포스트도 “(베네수엘라 국민) 수백만 명이 마두로의 권력 퇴진을 축하하며 자유가 가까워졌다는 신중한 낙관론을 품고 있다”면서도 “미국이 권위주의적 마두로 정권의 잔재를 유지시키면서 자국 이익을 위해 베네수엘라의 석유 부를 착취한다고 인식하기 시작하면 그 정서는 뒤바뀔 수 있다”고 지적했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국 도널드 트럼프 행정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 이후 대통령 선거 등 민주주의 질서 회복보다 석유 산업에 대해 관심을 쏟고 있다. 마두로만 축출됐을뿐 마두로 측근들이 여전히 건재한 베네수엘라 정부와 ‘거래’에 나서는 것 아니냐는 우려가 나온다.트럼프 대통령은 4일(현지시간) 플로리다주에서 워싱턴DC로 복귀하는 대통령 전용기 기내 간담회에서 단기간 내에 베네수엘라에 자유롭고 공정한 선거를 요구하겠느냐는 질의에 “베네수엘라는 죽은 나라다. 그 나라를 되살려야 한다. 인프라를 복구하려면 석유 회사들의 대규모 투자가 필요하다”고 말했다.트럼프는 이어 “우리가 먼저 이를 고치고 준비하는 데 더 집중해야 한다”며 “우리는 대형 석유 회사들을 투입할 것이다. 그들이 인프라를 고치고 투자할 것”이라고 덧붙였다. 그러면서 “적절한 시기에 선거를 치를 것”이라면서도 “가장 시급한 것은 망가진 나라를 고치는 것”이라고 했다.트럼프는 베네수엘라 야당 인사들과 정치범 석방을 요구할 것이냐는 질문에도 “아직 그 단계는 아니다”며 “우리가 원하는 것은 석유 문제를 해결하고 국가를 정상화한 다음에 선거를 치르는 것”이라고 설명했다.트럼프의 발언은 마두로 축출 이후 과도 정부가 된 베네수엘라에서 새 대통령을 뽑는 것보다 석유 산업 등 인프라 구축에 더 집중하겠다는 뜻으로 해석된다.마코 루비오 국무장관도 비슷한 견해를 내놨다. 루비오 장관은 NBC 방송 인터뷰에서는 베네수엘라에서 언제 선거를 치르냐는 질문에 “이 시점에 너무 이르다”고 말했다. 그러면서 트럼프 행정부가 선거와 민주주의도 신경 쓰고 있지만 가장 집중하는 현안은 “미국의 안전, 안보, 안녕과 번영”이라고 설명했다. 그는 CBS 방송 인터뷰에서도 “마두로가 체포된 지 24시간 만에 내일 선거가 예정되지 않느냐고 모두가 묻고 있다. 터무니없다”고 말했다.베네수엘라 헌법에 따르면 대통령의 궐위가 영구적인 경우 30일 이내에 새로운 대통령을 뽑은 선거를 해야 한다. 다만 베네수엘라 대법원은 현재 마두로의 부재가 이례적인 상황이어서 추가적인 법적 검토가 필요하다고 판단했다. 이에 따라 델시 로드리게스 부통령의 통치 기간에 대한 명확한 합의가 없는 상황이다.트럼프 행정부는 베네수엘라 야권 지도자이자 노벨평화상 수상자인 마리아 코리나 마차도와도 거리를 두고 있다. 트럼프는 전날 마차도에 대해 “현재로선 그녀가 지도자가 되기는 매우 어렵다. 국내에서 지지나 존경이 없다. 매우 좋은 여성이나, 존경받지는 못하고 있다”고 주장한 바 있다.대신 트럼프는 마두로 정권의 2인자인 로드리게스 부통령을 압박하며 협력 가능성을 내비쳤다. 석유 수출 통제와 군사 압박을 지렛대로 삼아 현 베네수엘라 정부를 친미 기조로 전환하겠다는 기조로 해석된다.파나마의 호세 라울 무리노 대통령은 로드리게스 부통령이 마두로 정권에 핵심 부역자라며 “그녀가 어떤 도덕적 권위로 민주주의로의 전환을 이끌 나”고 비판하기도 했다.월스트리트저널은 이날 ‘마두로 2.0에 안주하지 말라’는 제목의 사설을 통해 “중요한 것은 트럼프 행정부가 새로운 선거를 추진할 의지가 있느냐는 것”이라며 “미국이 특정 후보를 지지할 필요는 없다. 하지만 2024년 대선에서 승리하고도 마두로에게 권력을 빼앗긴 민주 정부와 같은 체제라면 훨씬 더 지속 가능한 동맹이 될 것”이라고 평가했다. 워싱턴포스트도 “(베네수엘라 국민) 수백만 명이 마두로의 권력 퇴진을 축하하며 자유가 가까워졌다는 신중한 낙관론을 품고 있다”면서도 “미국이 권위주의적 마두로 정권의 잔재를 유지시키면서 자국 이익을 위해 베네수엘라의 석유 부를 착취한다고 인식하기 시작하면 그 정서는 뒤바뀔 수 있다”고 지적했다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지