한국미즈노, MX시리즈 차세대 모델 'MX FORGED 아이언’ 출시
출시와 동시에 창립 120주년 기념 특별 이벤트 개시
한국미즈노가 정통 연철 단조 아이언으로 오랜 기간 한국 골퍼들에게 사랑받아온 MX 시리즈의 차세대 모델, 2026년 신제품 'MX FORGED 아이언'을 출시했다.
'MX FORGED 아이언'은 미즈노 고유의 단조 기술과 소재에 대한 확고하고 흔들림 없는 철학을 바탕으로, 안정적인 어드레스와 편안한 난이도, 그리고 미즈노 특유의 부드러운 타구감을 균형 있게 구현한 모델이다.
특히 전작 대비 헤드 사이즈를 안정적으로 설계하고, 한국 골퍼들이 선호하는 헤드 쉐입과 잔디 대응력을 한층 강화했다.
미즈노의 세계 특허 단조 기술인 '그레인플로우 포지드 HD' 공법과 엄선된 고품질 연철 소재 S25CM(1025E)을 적용해 타구감과 관용성, 조작성의 완벽한 밸런스를 추구했다. 투어 프로들의 피드백을 바탕으로 각 번호별 최적의 헤드 설계를 실현했다.
신제품 출시와 함께 미즈노 창립 120주년을 기념하는 특별 구매 이벤트를 진행한다. 5일 출시와 동시에 시작되는 이벤트에서는 'MX FORGED 아이언' 구매 고객 선착순 120명에게 미즈노 BRD-3 스탠드백을 증정한다.
참여 방법은 전국 한국미즈노 공식 대리점 및 미즈노 공식 온라인몰에서 'MX FORGED 아이언'을 구매한 후, 미즈노 브랜드 홈페이지에서 정품 등록을 완료하면 자동 응모된다. 사은품은 선착순 120명 한정 수량으로, 조기 소진 시 이벤트가 종료될 수 있으며, 당사 사정에 따라 별도 고지 없이 변경 또는 종료될 수 있다.
'MX FORGED 아이언'은 전국 한국미즈노 직영점 및 공식 대리점, 온라인몰에서 만나볼 수 있다
