박성현, 팬카페 ‘남달라’와 고대의료원에 5천만원 전달

입력:2026-01-05 11:29
196명 회원 참여한 ‘버디 기금’으로 마련

공식 팬카페 남달라가 모금한 버디 기금 5천만원을 고대의료원에 전달한 뒤 관계자들과 포즈를 취하고 있는 박성현(왼쪽 세 번째). 세마스포츠마케팅

박성현 선수(32·인스파이어 엔터테인먼트 리조트)이 공식팬카페 ‘남달라’와 함께 국내 소외계층 지원을 위한 자선기금 5000만 원을 고대의료원에 전달했다.

박성현은 지난 2020년부터 2022년까지 홍보대사로 활동하면서 고대의료원과 인연을 맺었다. 홍보대사 활동 종료 후에도 한 해도 거르지 않고 고대의료원에 기부금을 전달하고 있다.

이번에 전달된 기금은 박성현이 버디를 기록할 때마다 팬들이 적립한 ‘버디 기금’으로 마련됐다. 올해는 팬카페 창설 10주년을 기념해 기존의 적립금을 2배로 상향(버디 2000원, 이글 1만 원씩) 적립했다. 이번 기부로 팬카페 ‘남달라’가 의료원에 전달한 누적 기부금은 1억1000만 원을 넘었다.

박성현은 기부식에서 “‘하면 된다, 될 때까지 하면 된다’라는 좌우명처럼 우리 주변의 어려운 이웃들도 희망을 잃지 않고 끝까지 치료에 전념할 수 있기를 바라는 마음”이라며 “지난 홍보대사 활동을 통해 인연을 맺은 고대의료원에 팬분들과 함께 소중한 마음을 지속적으로 전할 수 있어 더욱 뜻깊다”고 소감을 밝혔다.

윤을식 의무부총장은 “과거 홍보대사로서 의료원의 가치를 널리 알려주셨던 세계적인 골퍼 박성현 선수가 변치 않는 애정으로 나눔의 손길을 내밀어 주셔서 진심으로 감사하다”라며 “박 선수와 남다른 ‘남달라’ 회원분들의 숭고한 뜻을 받들어 경제적 어려움으로 치료를 포기하는 환자가 없도록 소중히 사용하겠다”라고 화답했다.

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

