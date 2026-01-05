김관영 지사 “도전의 끝은 도민의 삶”…3대 도전·7대 변화 제시
신년 기자회견서 2026년 도정 운영 방향 제시
전주올림픽·피지컬 AI·새만금 규제혁신 등 3대 도전
돌봄·경제·교통·청년까지 7대 변화 약속
김관영 전북특별자치도지사는 5일 신년 기자회견을 열고 “그동안의 도전이 결실로 이어지도록 도민과 함께 완성하겠다”며 2026년 도정 운영 방향을 발표했다.
김 지사는 이날 전북특별자치도청 기자회견장에서 ‘도전경성의 처음과 끝, 도민과 함께’를 주제로 “전북을 국가 핵심 무대로 끌어올리고, 그 성과가 도민의 삶으로 이어지게 하겠다”고 밝혔다.
전북도는 민선 8기 3년간 미래산업 기반 조성과 국가 전략사업 확보에 집중해 왔다고 설명했다. 전주 하계올림픽 유치 도전 과정에서 비수도권 연대를 이끌며 국내 후보 도시로 선정됐고, 28년간 개정되지 않았던 대도시권 광역교통관리 특별법 개정을 통해 핵심 교통 인프라에 국비 지원의 길을 열었다는 점을 주요 성과로 제시했다.
피지컬 AI 실증사업 선정과 예비타당성 조사 면제 확정, 새만금–전주 고속도로 개통, 대형 SOC 사업 종료 속에서도 사상 처음으로 국가예산 10조원 시대를 연 점도 강조했다.
김 지사는 2026년 도정의 핵심 과제로 전주 하계올림픽 유치, 피지컬 AI 산업 생태계 구축, 새만금 글로벌 메가 샌드박스 도입 등 ‘3대 도전’을 제시했다.
전주 올림픽 유치를 통해 국가 역량을 전북에 집중시키고 피지컬 AI와 규제 특례를 결합한 새만금을 미래 산업 실험장으로 키우겠다는 구상이다.
이와 함께 도민 삶의 질을 높이기 위한 ‘7대 변화’도 내놓았다. 전북형 통합돌봄 체계 완성, 20조원 투자유치와 일자리 창출, 문화경제 확장, 사통발달 교통망 구축, 에너지 대전환과 주력산업 고도화, 청년농 육성, 저출생 대응 강화 등이 주요 내용이다.
전북도는 복지·안전 분야를 최우선 과제로 삼아 권역별 통합재활병원 준공과 달빛어린이병원 확대 등 필수 의료를 강화하고, AI·드론 기반 재난 대응 체계로 안전 관리 수준을 높이겠다고 밝혔다.
경제 분야에서는 20조원 투자유치와 벤처펀드 1조원 조성을 통해 기업과 인재가 모이는 구조를 만들고, 소상공인과 중소기업의 회복을 뒷받침하겠다는 방침이다.
김 지사는 “전북이 가는 길이 대한민국이 가는 길이 될 수 있도록 산업 구조 전환과 미래 먹거리 확보에 매진해 왔다”며 “이제는 도민 모두가 체감하는 성과로 이어지는 ‘모두의 전북’을 만들겠다”고 말했다.
이어 “실패를 두려워하지 않는 도전으로 쌓아온 경험을 바탕으로 도민의 뜻과 함께 도정의 다음 단계로 나아가겠다”고 덧붙였다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
