日 기업 70% “올해 경기 완만한 확대” 전망
일본 주요 기업 10곳 중 7곳은 임금 상승과 소비 회복에 힘입어 올해 경기가 완만하게나마 성장할 것으로 내다봤다.
다만 미국발 통상 압력 등 대외 불확실성 탓에 낙관적인 전망 비중은 작년보다 다소 줄어든 것으로 나타났다.
5일 교도통신이 일본 주요 기업 114곳을 대상으로 실시한 설문조사 결과에 따르면, 전체 응답 기업의 70%인 80곳이 올해 경기를 ‘완만한 확대’ 국면으로 예상했다. 이는 78%가 낙관했던 1년 전 조사 때보다 소폭 감소한 수치다.
경기가 나아질 것이라고 본 기업들은 그 배경으로 ‘개인 소비 회복’(71%·복수 응답)을 1순위로 꼽았고, ‘임금상승 효과’(69%)가 그 뒤를 이었다. 기업들은 임금 인상이 내수 소비를 진작시키는 선순환을 기대하는 것으로 풀이된다.
반면 경기가 작년 수준에 머무를 것이란 ‘횡보’ 응답은 25%(29곳)였으며, ‘완만한 후퇴’를 내다본 곳도 1곳 있었다. 급격한 ‘확대’나 침체를 의미하는 ‘후퇴’를 예상한 기업은 없었다.
부정적 전망의 주된 원인(복수 응답)으로는 ‘물가상승 부담’(67%)과 ‘미 관세 정책’(27%)이 지목됐다.
특히 미국의 고관세 정책은 일본 산업계의 주요 우려 사항으로 나타났다. 이번 조사에서 제조업을 중심으로 전체의 24%는 일본 정부가 미국과 관세 재협상에 나서야 한다고 답했다.
하지만 재협상을 시도했다가 자칫 미국의 추가 양보 요구에 직면할 수 있어 ‘신중한 판단이 필요하다’는 의견도 함께 나왔다.
대미 투자와 관련해서는 관망세가 뚜렷했다. 투자를 ‘확대’하거나 ‘약간 확대’하겠다는 응답은 23%에 그친 반면, ‘현상 유지’하겠다는 답변이 40%로 다수를 차지했다.
한편 올해 물가 전망에 대해서는 의견이 팽팽하게 맞섰다. 물가가 ‘전년보다 더 오르거나 비슷할 것’이라는 응답이 36%, ‘안정될 것’이라는 응답이 37%로 비슷하게 나타났다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
