빚내서 먼저 추친 VS 정부 기다리자…TK공항 엇박자
대구시와 경북도가 민간공항과 군공항을 함께 이전하는 대구경북 민·군 통합공항(이하 TK공항) 재원 문제를 놓고 다른 목소리를 내고 있다. 경북도는 빚을 내 먼저 사업을 시작하자고 주장하고 있는 반면 대구시는 기존 방침대로 정부의 공공자금관리기금(이하 공자기금) 확보를 고수하고 있다.
5일 대구시와 경북도에 따르면 최근 이철우 경북도지사는 간담회 자리와 SNS 등에서 잇따라 시중은행 자금을 빌려 TK공항 착공을 서둘러야 한다는 메시지를 내고 있다.
이 지사는 “1년이 늦어지면 지역 발전은 10년이 늦어지기 때문에 우리 힘으로 먼저 시작해야 한다”며 “대구시와 경북도가 가각 1조원씩 총 2조원 규모의 자금을 마련해 일단 시작해 놓고 그 다음 정부와 협의해 법을 고치고 광주처럼 국비지원을 함께 끌어오면 된다”고 주장했다.
하지만 대구시는 기존 방침대로 정부 지원 방안이 마련되기를 기다리는 분위기다. 기부대 양여 방식인 군공항 이전 사업을 정부 재정 지원 없이 추진하는 것이 쉽지 않다고 시는 보고 있다.
앞서 대구시는 2023년 4월 TK신공항 특별법 통과 후 민관공동개발사업 특수목적법인(SPC) 구성 방식을 검토했지만 경기 침체로 민간 사업자를 구하기가 어렵게 되자 공자기금 활용으로 사업 방향을 바꿨다. 정부로부터 공자기금과 금융비용을 지원받아 사업을 시작하고 이후 개발 수익으로 갚는 방식이다.
시는 지난해 11조5000억원 규모의 군공항 관련 공자기금을 정부에 건의하고 올해 군공항 사업에 필요한 공자기금(2795억원) 예산 반영을 요청했다. 하지만 올해는 민간공항 설계비와 보상비 등만 반영됐다.
군공항 사업 부분 예산 확보 불발로 사업 지연이 불가피해졌지만 대구시는 올해 정부 재원 지원 방침이 정해질 수 있다고 보고 있다. 시에 따르면 지난해 대구 타운홀 미팅 때 이재명 대통령이 TK공항에 대해 정부 지원이 실현 가능하도록 적정한 지원방안을 검토할 것이라고 밝혔고 정청래 더불어민주당 대표도 적극 검토를 약속했다. 국회에서 ‘TK공항 건설 사업의 원활한 추진을 위해 적절한 지원방안을 강구해야 한다’는 내용의 부대의견이 채택되기도 했다.
특히 광주 군공항 이전 6자(광주시·전남도·무안군·기획재정부·국방부·국토교통부) 협의체 합의문 발표로 군공항 이전 사업의 국가 주도 기류가 확산될 것이라고 대구시는 기대하고 있다.
대구시 관계자는 “정부의 재정 지원 방안 확정 없이는 사업 진행이 어렵다”며 “정부와 재정 지원 협의를 적극적으로 진행해 정부로부터 지원 확답을 받아 민선 9기로 사업을 넘기는 역할을 할 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사