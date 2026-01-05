노승희-리슈잉-황유나, 파마리서치골프단 ‘팀 리쥬란’ 합류
기대주 길예림과 김하은도 영입
노승희(24)와 리슈잉(22)이 파마리서치골프단에 새로운 둥지를 틀었다.
오는 3월 태국에서 개최되는 2026 KLPGA투어 개막전 리쥬란 챔피언십(총상금 12억 원)의 타이틀 스폰서인 글로벌 에스테틱 기업 파마리서치는 노승희와 리슈잉 외에 황유나(22), 길예람(19), 김하은(21)이 ‘팀 리쥬란’에 합류했다고 밝혔다.
노승희는 지난해 1승을 비롯해 통산 3승을 거두고 있다. 작년에는 상금 순위 2위로 개인 최고 시즌을 보냈다.
노승희는 “글로벌 브랜드인 리쥬란 가족이 돼 설렘과 함께 큰 책임감이 느껴진다”며 “매 대회 우승을 목표로 꾸준한 활약을 펼치겠다”고 각오를 다졌다.
2024년도 파마리서치 드림투어 왕중왕전 우승으로 리쥬란과 특별한 인연을 맺은 리슈잉도 작년에 정규 투어 데뷔 첫 승을 신고했다.
리슈잉은 “24년도 파마리서치 리쥬란 왕중왕전 우승을 하고 운명처럼 다시 만나게 돼 정말 기쁘고 앞으로의 투어가 너무 기대된다”라며 “리쥬란 챔피언십 초대 챔피언은 물론 다승왕을 목표로 힘차게 나아가겠다”고 했다.
황유나는 지난해 드림투어 3승을 거두며 드림투어 상금왕을 차지한 기대주다. 올 시즌 강력한 신인왕 후보 중 한 명이다.
황유나는 “드림투어 상금왕의 기운과 기세로 정규투어에서도 리쥬란과 함께 의미있는 기록을 세우겠다”고 각오를 다졌다.
이들 외에 기존 조혜림, 마서영 그리고 2부인 드림투어 소속의 윤수아, 황연서, 정지민2, 이현서가 ‘팀 리쥬란’ 일원으로 활동하게 된다.
파마리서치골프단 한 관계자는 “그동안 육성 중심으로 구단을 운영하며 많은 보람과 자부심을 느꼈다”며 “이제는 육성을 넘어 더 큰 결실을 통해 선수들과 팬 모두가 애정하고, 선망하는 명문 구단으로 도약하겠다”고 밝혔다.
이어 “오는 3월 12일부터 15일까지 태국 아마타스프링CC에서 열리는 KLPGA 정규투어 해외 개막전인 ‘리쥬란챔피언십’도 성공적으로 개최해 국내를 넘어 세계속의 리쥬란, 세계속의 KLPGA를 알리는데 앞장서겠다”는 취지를 설명했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
