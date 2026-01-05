김태흠 지사, 김경수 만나 ‘행정통합·공공기관 유치’ 요청
김태흠 충남지사가 김경수 지방시대위원장을 만나 대전·충남 행정통합 특별법 원안 반영 등 현안 해결을 요청했다.
5일 충남도에 따르면 김 지사는 이날 지방시대위원회를 방문해 대전·충남 행정통합을 통한 초광역 국가 발전 모델 선도, 제2차 공공기관 이전 조속 추진과 드래프트제 시행, 송전선로 신설 재검토와 전력요금차등제 조속 시행 등 3개 현안을 꺼내들었다.
김 지사는 “현재 지방정부는 재정 부족뿐만 아니라 예비 타당성 조사, 투자 심사, 환경 영향 평가 등 각종 행정 절차로 인해 계획했던 사업을 임기 내에 착수할 수 없는 구조”라며 대전·충남 행정통합 특별법 257개 특례조항 원안 반영 필요성을 강조했다.
특별법 특례조항은 양도소득세, 법인세, 부가가치세, 지방소비세 등 국세·지방세 추가 확보 등 재정특례, 환경·중소기업 및 고용·노동 관련 중앙기관 일괄 이양 등 특별행정기관 이관과 각종 타당성 조사 면제 등을 포함하고 있다.
또 개발사업 인허가 의제 확대 등 경제·산업 발전 촉진, 스마트농업 육성지구 지정, 은퇴농업인 연금제 확대 등 지역 특장을 살린 균형발전 지원 등도 담고 있다.
제2차 공공기관 이전과 관련해서는 조속한 공공기관 이전 추진과 충남에 1차 이전 규모인 중대형 공공기관 13개를 우선 배치하는 내용의 드래프트제 시행을 요청했다. 나머지 공공기관들에 대해서는 지역 특성에 따라 균등 배치하되 충남에는 탄소중립과 문화·체육, 경제·산업 기능군을 배치해줄 것을 강조했다.
김 지사는 또 “11차 전력망 건설계획상 신설될 대규모 고압송전선로가 지방에서 수도권으로 연결되고 있다”며 “수도권 전력 집중 심화와 기업의 지방 이전·분산 저해가 우려된다”고 말했다.
이어 “지역에서 생산한 전력을 지역에서 소비하게 해야 전력 수요가 높은 기업들이 지방으로 이전하고, 송전비용도 절감 가능하다”며 “수도권 연결 송전선로 신설 계획 재검토, 전기요금차등제 설계·시행 등을 위해 지방시대위원회에서 역할을 해 줄 것”을 당부했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사