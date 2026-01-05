울산시, 올해 보통교부세 9654억원 확보
울산시는 2026년도 보통교부세로 9654억원을 확보했다고 5일 밝혔다. 이는 역대 최대 금액으로 전년도 9299억원보다 355억원(3.8%) 늘어난 규모다.
이에 따라 울산시의 2026년 국가예산 확보액은 이미 확정된 2조 7754억원에 보통교부세 9654억원을 합산하면 총 3조 7408억원이다. 전년 대비 2080억원(5.9%) 증가했다.
보통교부세는 국가가 재정이 부족한 지방자치단체에 교부하는 자주재원으로 용도가 정해진 국고보조금과 달리 지자체가 자율적으로 사용할 수 있다.
울산시는 정부의 어려운 재정 여건 속에서도 역대 최대 보통교부세를 확보하기 위해 보통교부세 교부세 산정의 근거가 되는 기초 통계를 정비하고 지속적으로 행정수요를 발굴해 왔다.
또한 행정안전부를 수시로 방문해 울산의 재정 수요와 교부세 확대 필요성을 설명하는 등 다각적인 노력을 기울여 왔다.
울산시는 이번에 확보한 보통교부세를 바탕으로 주요 역점 사업을 차질 없이 추진할 계획이다.
울산시 관계자는 “내년에도 보통교부세 확보에 총력을 기울여 ‘인공지능(AI) 수도 울산’ 실현과 지역 발전을 뒷받침하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
