포항시, 1500억원 규모 중소기업 운전자금 지원

보전 기간은 대출 실행일로부터 1년간이다.

경북 포항시는 지역경제침체 및 고금리·고물가 등으로 자금 운용에 어려움을 겪고 있는 관내 중소기업의 경영 안정을 지원하기 위해 2026년 중소기업 운전자금 지원사업을 추진한다고 5일 밝혔다.이 사업은 총 1500억원 규모로, 관내 중소기업의 운전자금 대출에 대한 이자 일부를 지원(이차보전) 하는 제도다.지원 대상은 포항시에 사업장을 둔 제조업, 건설업, 벤처기업 등 13개 업종으로, 대출 실행 시 연 4%의 이차보전율을 적용받을 수 있다.업체당 대출 한도는 기업 매출액에 따라 최대 5억원까지 융자 추천을 받을 수 있다.올해는 기존에 적용되던 ‘3년 연속 지원 제한’을 폐지해, 일시적인 자금 수요가 반복적으로 발생하는 기업도 경영 여건에 따라 탄력적으로 운전자금 지원을 받을 수 있도록 제도를 개선했다.운전자금 이차보전율은 4%를 유지해 기업의 실질적인 금융 부담 경감에 초점을 맞췄다.융자 신청은 오는 8일부터 자금 소진 시까지 가능하며, 지펀드(www.gfund.kr) 시스템을 통한 온라인 접수로 진행된다. 신규 신청 기업은 회원가입 후 운전자금 신청 및 관련 서류를 등록하면 된다.자세한 사항은 포항시 홈페이지 고시·공고란을 참고하거나, 포항시 투자기업지원과 기업지원팀으로 문의하면 된다.이강덕 포항시장은 “이번 운전자금 지원이 자금난을 겪고 있는 지역 중소기업의 경영 안정은 물론, 지속적인 성장의 밑거름이 되길 기대한다”며 “앞으로도 기업 현장의 목소리를 반영한 실질적인 지원 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지