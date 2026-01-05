K제조업 중심 경남으로 오세요…경남도, 중국 기업 투자유치 나서
경남도가 한중 정상회담으로 조성되고 있는 양국 경제협력 분위기를 살려 중국기업 투자유치 총력전에 나선다.
도는 6일 중국 베이징에서 열리는 산업통상부 주관 지자체 투자유치 설명회에 참가해 투자환경을 소개한다고 5일 밝혔다.
전국 17개 광역시도 중 경남을 포함한 5개 시도가 참가해 지자체 투자환경을 소개하고 중국 기업인들과 개별 상담 시간도 진행할 예정이다.
도는 우주항공, 조선, 방산 등 경남의 미래핵심산업과 전기연구원, 재료연구원 등 산업별 핵심 국책연구기관을 소개할 계획이다. 도내 산업단지 보유 현황 등 기업 투자환경도 함께 설명한다.
대규모 투자기업 특별지원과 도내 신·증설 지원 등 지원 요건은 완화하고 지원 규모는 확대한 투자 인센티브 제도를 상세히 안내해 중국기업들의 관심을 끌어낸다는 전략이다.
성수영 경남도 투자유치과장은 “경남은 대한민국 제조산업의 중심지로서 중국 기업들에게 최적의 비즈니스 파트너가 될 것”이라며 “경남에 투자한 중국기업이 만족할 수 있도록 맞춤형 지원과 사후관리를 철저히 할 것”이라고 말했다.
