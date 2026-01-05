2분의 기적…식당 알바 중 80대 살린 고교생들 [아살세]

대송고 윤재군·화암고 문현서 학생 사연

의식 잃은 80대 손님 CPR로 구조

울산 대송고 윤재군(왼쪽)·화암고 문현서 학생. 울산교육청 제공

식당에서 아르바이트를 하던 고등학생들이 의식을 잃고 쓰러진 80대 손님을 심폐소생술(CPR)로 구한 사실이 알려져 훈훈함을 더하고 있습니다.



5일 울산교육청에 따르면 친구 사이인 울산 대송고 2학년 윤재군군과 화암고 2학년 문현서군은 지난달 28일 오후 1시30분쯤 울산 동구 일산지회센터 식당에서 주말 아르바이트를 하고 있었습니다.



그러던 중 사장님이 “119, 119”라며 다급하게 소리치는 것을 들었습니다. 두 학생은 무슨 일이 일어났는가 싶어 식당을 둘러보기 시작했습니다.



얼마 지나지 않아 이들 눈엔 식당 테이블에 아무런 반응 없이 앉아 있는 A씨 모습이 들어왔습니다.



A씨는 식사를 하다가 갑자기 의식을 잃었다고 하네요. A씨 일행은 갑작스러운 상황에 모두 어쩔 줄 몰라 했습니다.



문군은 곧장 달려가 A씨를 바닥에 눕히고는 고개를 젖혀 기도를 확보했습니다. 이어 A씨 호흡이 거의 없는 것을 확인하자마자, 흉부를 압박하기 시작했습니다.



2분 정도 지났을까. A씨가 의식을 되찾기 시작했고, 몇 분 뒤 119구급대가 도착해 그를 병원으로 이송했습니다.



두 학생의 선행은 당시 현장에 있던 목격자가 학교 누리소통망에 올리면서 알려졌다고 합니다.



윤군은 “HD현대중공업 사내 특수 구조대원인 아버지를 따라 어려서부터 심폐소생술을 10번 가까이 배운 것 같다. 학교에서 배운 안전 교육도 도움이 됐다”며 “실제 상황에서 당황하지 않고 잘 대처해서 정말 기쁘다”고 말했습니다.



박수영 대송고 교장은 “위급한 순간에 용기를 낸 학생들이 대견하고 자랑스럽다”면서 “이번 사례를 계기로 체험 중심 안전 교육을 더욱 강화하겠다”고 말했습니다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 식당에서 아르바이트를 하던 고등학생들이 의식을 잃고 쓰러진 80대 손님을 심폐소생술(CPR)로 구한 사실이 알려져 훈훈함을 더하고 있습니다.5일 울산교육청에 따르면 친구 사이인 울산 대송고 2학년 윤재군군과 화암고 2학년 문현서군은 지난달 28일 오후 1시30분쯤 울산 동구 일산지회센터 식당에서 주말 아르바이트를 하고 있었습니다.그러던 중 사장님이 “119, 119”라며 다급하게 소리치는 것을 들었습니다. 두 학생은 무슨 일이 일어났는가 싶어 식당을 둘러보기 시작했습니다.얼마 지나지 않아 이들 눈엔 식당 테이블에 아무런 반응 없이 앉아 있는 A씨 모습이 들어왔습니다.A씨는 식사를 하다가 갑자기 의식을 잃었다고 하네요. A씨 일행은 갑작스러운 상황에 모두 어쩔 줄 몰라 했습니다.문군은 곧장 달려가 A씨를 바닥에 눕히고는 고개를 젖혀 기도를 확보했습니다. 이어 A씨 호흡이 거의 없는 것을 확인하자마자, 흉부를 압박하기 시작했습니다.2분 정도 지났을까. A씨가 의식을 되찾기 시작했고, 몇 분 뒤 119구급대가 도착해 그를 병원으로 이송했습니다.두 학생의 선행은 당시 현장에 있던 목격자가 학교 누리소통망에 올리면서 알려졌다고 합니다.윤군은 “HD현대중공업 사내 특수 구조대원인 아버지를 따라 어려서부터 심폐소생술을 10번 가까이 배운 것 같다. 학교에서 배운 안전 교육도 도움이 됐다”며 “실제 상황에서 당황하지 않고 잘 대처해서 정말 기쁘다”고 말했습니다.박수영 대송고 교장은 “위급한 순간에 용기를 낸 학생들이 대견하고 자랑스럽다”면서 “이번 사례를 계기로 체험 중심 안전 교육을 더욱 강화하겠다”고 말했습니다.손재호 기자 sayho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지