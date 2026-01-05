재난대응 역량 높인다…경남도, 소방인재개발원 확대 개편
경남도가 각종 재난과 사고에 대한 대응역량을 높이기 위해 소방인재개발원의 교육과 훈련, 연구 기능을 확대하는 조직개편을 단행했다.
경남도 소방본부는 도내 소방인재 양성 핵심 기관인 ‘경상남도 소방인재개발원’을 이 같이 개편해 본격 운영한다고 5일 밝혔다.
조직개편에 따라 소방인재개발원은 기존 소방본부 소속에서 도 직속기관으로 승격됐다. 소방인재개발원장 직급도 현직 소방서장급인 소방정으로 상향 조정해 기관의 위상과 책임성을 강화했다.
경남도는 이번 개편은 단순한 조직 확대보다는 재난에 대비한 교육·훈련·연구 기능을 체계적으로 강화하고, 현장 대응 능력을 높이는 실전 중심 교육체계 구축에 중점을 뒀다고 설명했다. 이를 통해 소방공무원의 전문성과 재난 대응 역량을 종합적으로 높인다는 방침이다.
특히 실효성 높은 교육 프로그램을 지속적으로 개발하는 등 연구기능을 강화한다. 화재예방과 진압, 구조구급 기술 연구 등에 집중해 미래 재난에 선제적으로 대응하는 선진 소방 교육기관으로 도약한다는 계획이다.
앞서 경남도는 지난해 소방인재개발원 신설 등을 담은 행정기구 설치조례 개정안을 마련했다. 이 개정안에 따라 경남소방본부 예방안전과 산하 소방교육훈련담당을 폐지하고 의령군 가례면에 있는 소방훈련원을 확대하는 형태로 소방인재개발원을 운영한다.
박길용 초대 소방인재개발원장은 “이번 조직개편은 도민의 생명과 안전을 지키기 위한 선제적 투자”라며 “현장 중심의 전문 소방인력 양성을 통해 재난 대응 역량을 한층 더 강화해 나가겠다”고 말했다.
