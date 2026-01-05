시사 전체기사

[속보] 트럼프 “쿠바, 무너질 준비돼 있는듯”

입력:2026-01-05 10:45
수정:2026-01-05 10:56
공유하기
글자 크기 조정
도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

트럼프 “쿠바, 무너질 준비돼 있는듯”

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
2분의 기적…식당 알바 중 80대 살린 고교생들 [아살세]
‘국민 배우’ 안성기, 혈액암 투병 끝 별세… 입원 6일 만
이부진, 서울대 아들과 NBA 직관…“1700만원짜리 자리”
경찰에 100만원 건네고 “봐달라”…무면허 30대 외국인 벌금형
‘영포티’ 비아냥에 “나이키 못 신겠다”더니…패션 VIP는 영포티?
임재범 전격 은퇴 선언 “가장 좋은 때, 스스로 떠나는 게 마지막 자존심”
루비오 “트럼프, 베네수에 미군 투입 가능성 배제 안 해”
김정은 “핵전쟁 억제력 고도화…필요성 다단한 국제사변이 설명”
국민일보 신문구독