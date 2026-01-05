“제 소임 여기까지”…국힘 김도읍 정책위의장 돌연 사퇴
국민의힘 김도읍 정책위의장이 임명 4개월만에 사퇴했다.
5일 국민의힘에 따르면 김 정책위의장은 지난달 30일 당 지도부에 정책위의장직 사의를 표명했고, 장 대표가 이를 받아들였다. 김 의원은 이날 입장문을 통해 “저의 소임은 여기까지라고 판단했다”고 밝혔다. 국민의힘 당헌·당규상 정책위의장 임기는 1년이다.
김 의원은 “지난해 8월 정책위의장직을 제안받았을 당시, 국민의힘이 국민께 신뢰받는 정당으로 거듭나는 데 작은 불쏘시개 역할을 하겠다는 각오로 직을 수락했다”며 “장동혁 대표가 당의 변화와 쇄신책을 준비하고 있는 것으로 알고 있는 만큼, 이제는 자리를 비우는 것이 맞다고 판단했다”고 밝혔다.
그러면서 “앞으로는 국민의힘 국회의원의 한 사람으로서 국가와 국민을 위해 맡은 바 소임에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
김 의원은 부산 강서를 지역구로 둔 4선 중진으로 계파색이 옅고 합리적인 성향으로 평가받아왔다.
그는 사의를 표명한 지난달 30일 원내대책회의에서 “국민의힘이 배출한 대통령 재임 중 비상계엄 사태로 국민께 불안과 혼란을 드린 점에 대해 진정으로 송구하다”며 “초심으로 돌아가 성찰과 쇄신에 나서야 한다”고 말했다. 아울러 “반헌법적·반민주적 정권에 맞서 보수 대통합을 이뤄야 한다”고도 강조했다.
조용술 대변인은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들과 만나 김 정책위의장의 사의 표명에 대해 “본인의 (부산시장) 출마 여부와는 절대 관계가 없다고 분명하게 선을 그었다”고 말했다.
조 대변인은 “당대표 측근 인사로서 의도된 내용이라는 오해를 받지 않았으면 좋겠다고 말씀하셨다”며 “처음 (정책위의장직을) 수락한 것은 중진 의원으로서 장동혁 대표 체제가 2년간 잘 유지해서 임기를 잘 마치는 지도부가 되는 데 힘을 실어주기 위해서(였다)”며 “내부 갈등은 전혀 아니고 지도부의 성공을 기원하며 아름답게 물러났다”고 부연했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
